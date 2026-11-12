¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido, quien anunció su retiro tras ganar un Latin Grammy 2026

Durante la pregala de los Latin Grammy 2026, Bobby Pulido se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Tejana, un reconocimiento que llega días después de ganar el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias de Estado Unidos, cargo que ocupará en la Cámara de Representantes a partir de enero de 2027.

Hijo del reconocido cantante tejano Roberto “El Primo” Pulido, Bobby inició su carrera en 1995 tras firmar con EMI Latin, sello con el que lanzó su álbum debut Desvelado.

Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy 2026

Con un emotivo mensaje, Bobby anunció su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Tejana con su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).

“Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música”, afirmó el artista. Y añadió: “Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa”.

A lo largo de 30 años de trayectoria, Bobby Pulido lanzó 16 álbumes y obtuvo seis nominaciones al Latin Grammy, con victorias en 2022 y 2025, y en 2024 anunció su gira de despedida para enfocarse en su incursión en la política de Texas.

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Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy 2026 Candice Ward/Getty Images

¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido que lo apoya en su nueva etapa política

En medio de su retiro, el interés también se ha dirigido a su vida personal y, especialmente, a Mariana Morales, su esposa, quien ha mantenido un perfil discreto lejos de los reflectores, pero que ha estado apoyando a su esposo en su faceta como político.

La pareja se conoció en 2017, cuando ambos coincidieron durante las presentaciones de la obra musical Amor eterno, un espectáculo inspirado en las canciones de Juan Gabriel, donde ella formaba parte del elenco y también trabajaba como asistente de coreografía.

Mariana Morales, esposa de Bobby Pulido Instagram/@bobbypulido425

Después de varios años de noviazgo, la pareja decidió llegar al altar en noviembre de 2018, durante una ceremonia celebrada en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, y en diciembre de 2019, le dieron la bienvenida a su hijo, Rodrigo Pulido Morales.