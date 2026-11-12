Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido, quien anunció su retiro tras ganar un Latin Grammy 2026

Tras triunfar en las elecciones intermedias, Bobby Pulido conquistó el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Tejana, anunciando su retiro musical, con el apoyo de su esposa.

Noviembre 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido, quien anunció su retiro tras ganar un Latin Grammy 2026

¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido, quien anunció su retiro tras ganar un Latin Grammy 2026

Instagram/@bobbypulido425

Durante la pregala de los Latin Grammy 2026, Bobby Pulido se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Tejana, un reconocimiento que llega días después de ganar el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias de Estado Unidos, cargo que ocupará en la Cámara de Representantes a partir de enero de 2027.

Hijo del reconocido cantante tejano Roberto “El Primo” Pulido, Bobby inició su carrera en 1995 tras firmar con EMI Latin, sello con el que lanzó su álbum debut Desvelado.

Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy 2026

Con un emotivo mensaje, Bobby anunció su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Tejana con su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).

Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música”, afirmó el artista. Y añadió: “Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa”.

A lo largo de 30 años de trayectoria, Bobby Pulido lanzó 16 álbumes y obtuvo seis nominaciones al Latin Grammy, con victorias en 2022 y 2025, y en 2024 anunció su gira de despedida para enfocarse en su incursión en la política de Texas.

Te puede interesar: Latin Grammy 2026: los mejores looks y vestidos de la alfombra roja

Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy 2026

Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar el Latin Grammy 2026

Candice Ward/Getty Images

¿Quién es Mariana Morales? La esposa de Bobby Pulido que lo apoya en su nueva etapa política

En medio de su retiro, el interés también se ha dirigido a su vida personal y, especialmente, a Mariana Morales, su esposa, quien ha mantenido un perfil discreto lejos de los reflectores, pero que ha estado apoyando a su esposo en su faceta como político.

La pareja se conoció en 2017, cuando ambos coincidieron durante las presentaciones de la obra musical Amor eterno, un espectáculo inspirado en las canciones de Juan Gabriel, donde ella formaba parte del elenco y también trabajaba como asistente de coreografía.

Mariana Morales, esposa de Bobby Pulido

Mariana Morales, esposa de Bobby Pulido

Instagram/@bobbypulido425

Después de varios años de noviazgo, la pareja decidió llegar al altar en noviembre de 2018, durante una ceremonia celebrada en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, y en diciembre de 2019, le dieron la bienvenida a su hijo, Rodrigo Pulido Morales.

Latin Grammy
Melisa Velázquez
Relacionadas
Valentina Ferreira en los Latin Grammys 2026
Moda
Latin Grammy 2026: los mejores looks y vestidos de la alfombra roja
Noviembre 12, 2026
 · 
Paola Juárez
¿Quiénes ganaron los Latin Grammy 2026?
Entretenimiento
Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores de todas las categorías
Noviembre 12, 2026
 · 
Paola Juárez
cantinflas la serie de vix
Entretenimiento
Cantinflas tendrá una nueva serie: revelan al actor que dará vida a Mario Moreno
Noviembre 11, 2026
 · 
Paola Juárez
el tráiler de Emily in Paris temporada 6
Entretenimiento
¡Adiós, Emily! Netflix revela el primer adelanto de la última temporada de Emily in Paris
Noviembre 11, 2026
 · 
Paola Juárez
lucero
Entretenimiento
“Es una falta de respeto”: Lucero desmiente que haya regresado con Mijares
La cantante reaccionó a una supuesta portada de revista que anunciaba una segunda oportunidad con su exesposo y expresó su molestia por el uso de inteligencia artificial para difundir información falsa.
Noviembre 10, 2026
 · 
Paola Juárez
Vadhir y José Eduardo Derbez
Entretenimiento
José Eduardo Derbez se deslinda del caso de Vadhir: “Yo respondo por mí, nada más por mí”
El actor rechazó las versiones que lo relacionan con la denuncia contra su hermano, aseguró que desconoce los detalles del proceso y dejó claro cuál es su postura ante la polémica.
Noviembre 10, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Belinda y Renata Notni: cómo nació su amistad y qué las unía
Entretenimiento
Belinda y Renata Notni: cómo nació su amistad y qué las unía
La reacción de Belinda a las fotografías de Renata Notni junto a su ex Gonzalo Hevia Baillères, dejan ver que la cantante se siente dolida y traicionada.
Noviembre 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères, ¿nuevo romance?
Entretenimiento
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères desatan rumores de romance: ¿son novios?
La actriz mexicana fue fotografiada junto al empresario que anteriormente fue relacionado con Belinda y Emma Watson, despertando especulaciones sobre una posible relación.
Noviembre 10, 2026
 · 
Paola Juárez