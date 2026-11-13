¿Karol G vestida de novia? El espectacular diseño blanco con el que sorprendió en los Latin Grammy 2026

¿Cómo se vestiría Karol G el día de su boda? Aunque la cantante colombiana no ha revelado cuáles serían sus elecciones para llegar al altar, su aparición en los Latin Grammy 2026 nos permitió imaginarlo.

La intérprete de Tropicoqueta llegó a la alfombra roja con un espectacular vestido blanco de inspiración nupcial que bien podría formar parte de una colección de novias.

Corsetería, una silueta sirena y una falda de tul con una larga cola fueron los elementos protagonistas de un diseño que combinó romanticismo, sensualidad y dramatismo. Una elección que, inevitablemente, nos hizo pensar en cómo sería el vestido de novia de una de las estrellas latinas más importantes del momento.

El vestido blanco de Karol G que podría llevar al altar

Para la 27.ª edición de los Latin Grammy, Karol G eligió un vestido blanco de silueta sirena que parecía inspirado en los diseños de novia más románticos.

La pieza destacó por su cuerpo ajustado, con un escote de hombros descubiertos y mangas largas confeccionadas en un tejido delicadamente fruncido. Uno de sus detalles más interesantes fue la corsetería frontal, con pequeñas lazadas que recorrían el vestido desde el busto hasta la parte superior de las piernas, creando una silueta definida.

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A partir de las rodillas, el diseño se transformaba en una voluminosa falda de tul que terminaba en una larga cola, un elemento característico de los vestidos nupciales más espectaculares.

El resultado fue una propuesta que podría funcionar perfectamente como inspiración para una novia que busca algo romántico, pero con personalidad.

¿Cómo sería el estilo de novia de Karol G?

Si tomamos como referencia su elección para los Latin Grammy 2026, podríamos imaginar a Karol G como una novia que apuesta por las siluetas femeninas, los detalles románticos y los diseños que no pasan inadvertidos.

Su vestido reunió tres elementos que continúan siendo protagonistas de la moda nupcial: el corsé, la silueta sirena y las faldas voluminosas.

La corsetería aportó estructura y definió la cintura, mientras que el escote de hombros descubiertos añadió un aire clásico. Por su parte, la falda de tul incorporó ese toque teatral que suele acompañar a los vestidos de novia de gran impacto.

Aunque se trató de una elección para la alfombra roja y no de un diseño elegido para una boda, el estilismo nos permitió descubrir una faceta especialmente romántica de la cantante.

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El look de belleza de Karol G también podría inspirar a las futuras novias

El vestido no fue el único detalle que evocó una estética nupcial. Karol G completó su aparición con una melena rubia larga, peinada con ondas suaves y raya en medio.

En cuanto al maquillaje, apostó por una piel luminosa, labios en tonos rosados y una mirada definida con colores cálidos.

La combinación de un peinado natural y un maquillaje delicado equilibró el dramatismo del vestido, creando una propuesta de belleza que también podría funcionar para una ceremonia de boda.

¿Será este el estilo que elegiría para llegar al altar? Por ahora, es solo una posibilidad que su elección de moda nos invita a imaginar. Lo cierto es que, con este vestido blanco, Karol G nos dio una inspiración nupcial difícil de ignorar.