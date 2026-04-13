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Los looks de Karol G en su debut en el festival de Coachella

La presentación de la colombiana destacó su talento y empoderamiento femenino en uno de los escenarios más importantes del festival en Indio, California

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La cantante colombiana se presentó ante miles de fans en el tercer día del festival Coachella, convirtiéndose en la primera mujer latina en lograrlo. Su presentación de aproximadamente 90 minutos, destacó por una puesta en escena llena de cambios de vestuario, coreografías y una narrativa visual centrada en la identidad latina. Desde su aparición inicial, la artista lució un bikini dorado brillante acompañado de un cuerpo de bailarines, marcando el tono estético del espectáculo.

A lo largo del show, Karol G apostó por diversos looks que reforzaron su concepto escénico. Entre los más comentados estuvo un atuendo inspirado en la naturaleza, tipo “Poison Ivy”, con bikini de hojas, así como momentos en los que se presentó descalza, reforzando una conexión simbólica con lo orgánico y lo ancestral. En el tramo final, apareció con un vestuario blanco con volantes y mangas en los colores de la bandera de Colombia, uno de los momentos más emotivos de la noche. Estos cambios de imagen acompañaron distintas etapas musicales del concierto, que incluyó reggaetón, mariachi y baladas.

Entre los momentos más destacados figuraron las apariciones de invitados como Becky G y Wisin, así como un segmento con mariachi femenino que rindió homenaje a la música mexicana. También sobresalió la interpretación de “Mi Tierrra”, de Gloria Estefan y una balada inédita con un tono íntimo. La cantante aprovechó el escenario para enviar mensajes de orgullo latino y apoyo a la comunidad migrante, consolidando el carácter político y cultural de su presentación.

El cierre del espectáculo estuvo marcado por un despliegue visual con fuegos artificiales, luces láser y una versión electrónica de “Provenza”, que convirtió el festival en una celebración multiudinaria. Con una mezcla de energía, identidad y producción de alto nivel, ofeció uno de los shows más comentados del evento.

karol g
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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