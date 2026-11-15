Karol G pospone su concierto en CDMX por motivos de salud: nueva fecha y qué pasará con los boletos

Los fans de Karol G tendrán que esperar dos días más para volver a verla sobre el escenario. La cantante colombiana reprogramó su presentación de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México debido a problemas de salud, según informó OCESA a través de un comunicado oficial.

La noticia llega después de dos noches de conciertos en la capital mexicana, donde la intérprete de Provenza compartió momentos especiales con su público. Sin embargo, la artista deberá priorizar su recuperación antes de regresar al escenario.

¿Qué le pasó a Karol G y por qué pospuso su concierto en México?

De acuerdo con el comunicado difundido por OCESA y ENSO, la decisión de reprogramar el espectáculo responde a motivos de salud de la cantante.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su condición médica ni un diagnóstico específico, los organizadores señalaron que la medida busca priorizar su bienestar.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, se lee en el anuncio.

El comunicado también destaca el agradecimiento de Karol G hacia sus seguidores por el cariño y la energía que le han brindado durante sus presentaciones en México, además de pedir comprensión ante el cambio inesperado.

¿Cuándo será el concierto de Karol G en CDMX?

La presentación que originalmente estaba programada para el domingo 15 de noviembre de 2026 se llevará a cabo el martes 17 de noviembre de 2026, en el mismo recinto: el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Por ahora, los organizadores no han anunciado modificaciones adicionales al espectáculo.

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¿Qué pasará con los boletos para el concierto de Karol G?

Los seguidores que ya adquirieron entradas no tendrán que realizar ningún trámite adicional si desean asistir a la nueva fecha.

OCESA confirmó que todos los boletos comprados para el 15 de noviembre serán válidos para el concierto del 17 de noviembre, por lo que no será necesario cambiarlos ni adquirir nuevas entradas.

¿Cómo solicitar un reembolso para el concierto de Karol G?

Quienes no puedan asistir a la presentación reprogramada tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso a través de Ticketmaster.

Para conocer el procedimiento, los compradores deberán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el botón de Ayuda, donde podrán consultar la información correspondiente.

Los organizadores también pusieron a disposición del público su política de compra para resolver dudas relacionadas con el proceso.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo Karol G retomará sus actividades más allá de la nueva fecha anunciada en Ciudad de México.