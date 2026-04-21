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Karol G anuncia nueva gira “Viajando por el mundo TropiTour"; estos son sus conciertos

Tras presentarse en Coachella, la cantante colombiana anunció que dará una serie de conciertos en diferentes partes del mundo

Abril 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Karol G emprenderá una nueva gira de conciertos con motivo de su más reciente producción “Tropicoqueta”, tras hacer historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de cada uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Al concluir su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató emoción entre los miles de asistentes. “Nos vamos de tour"-

La famosa artista originaria de Medellín, Colombia, regresará a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco “Mañana será bonito”.

Karol G espera repetir o superar el éxito que tuvo en el país con su gira anterior. Como era de esperarse y no podía faltar, México aparece entre sus principales conciertos, con dos fechas, una en la Ciudad de México y otra en Monterrey.

La primera será el viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA en Monterrey, y la segunda el viernes 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros en la CDMX. Aunque hasta ahora solo se han anunciado dos de manera oficial, existe la posibilidad de que se abrán más como en anteriores ocasiones.

La preventa de boletos arrancará el próximo miércoles 29 de abril a las 14:00 horas del centro de México, por medio de Ticketmaster, pero solo será para quienes cuenten con tarjetas Mastercard. Mientras que la venta general se llevará a cabo el jueves 30 de abril a la misma hora, a través de la misma boletera.

Además de México, la artista también anunció conciertos en Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Argentina, Perú y Colombia, entre otros 20 países.

karol g
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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