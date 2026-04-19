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Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli en México

El reconocido tenor italiano ofreció un emotivo concierto que reunió a más de 130 mil asistentes en una velada marcada por la sensibilidad musical

Abril 19, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo a un repertorio que incluyó piezas clásicas, temas de ópera y algunas de sus interpretaciones más populares. Bocelli, acompañado por la orquesta sinfónica y un coro, logró crear una atmósfera íntima en el Zócalo de la CDMX.

Cada una de sus interpretaciones fue recibida con ovaciones, especialmente en canciones emblemáticas que el público coreó con emoción.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación de los artistas invitados Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules, quienes cantaron “Mis sentimientos”, además Ximena cantó junto a Bocelli “What a Wonderful World”. También, ofreció una interpretación de “Vivo por ella”, en versión cumbia.

Al cierre del espectáculo que duró cerca de dos horas y media, Bocelli recibió una profunda ovación y agradeció al público mexicano por su calidez.

Andrea Bocelli
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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