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¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos

Después de tres años juntos, Ethan Slater y Ariana Grande decidieron tomar caminos separados desde hace varios meses, ¿qué fue lo que pasó?

Junio 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos

¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos

Getty Images

Ariana Grande y Ethan Slater protagonizaron una de las relaciones sentimentales más comentadas de Hollywood; sin embargo, la pareja que se conoció en el set de Wicked, decidió poner fin a su romance y tomar caminos separados luego de tres años juntos.

Según reportes de medios como TMZ, la cantante y el actor pusieron fin a su relación hace varios meses de manera discreta, la separación habría sido una decisión mutua y se desarrolló en buenos términos, manteniendo una relación cordial y respetuosa.

¿Por qué terminaron Ariana Grande y Ethan Slater?

La ruptura habría sido resultado de una reflexión sobre el futuro de la relación y no estuvo relacionada con conflictos o escándalos, una noticia que se comparte después de que Ariana comenzara su Eternal Sunshine Tour, con la que regresó a los escenarios tras varios años sin realizar giras internacionales.

Fue una separación amigable. Se dieron todo su tiempo, lo contemplaron con cuidado y decidieron ir por caminos distintos”, reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People.

De acuerdo con la misma fuente, Ethan y Ariana siguen manteniendo una linda amistad a pesar de su separación: “Ellos siguen siendo amigos y se apoyan por completo el uno al otro. Su ruptura fue en total secreto hace ya varios meses”.

¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos

¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos

Getty Images

Historia de amor de Ariana Grande y Ethan Slater

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó en 2023 durante el rodaje de Wicked y se hizo pública ese mismo año; sin embargo, desde el inicio estuvo rodeada de atención mediática debido a que ambos atravesaban separaciones de sus respectivas parejas.

Mientras Ariana ponía fin a su matrimonio con Dalton Gomez, Ethan se separaba de su esposa Lilly Jay, con quien comparte un hijo.

Aunque hicieron algunas apariciones públicas durante la promoción de la película, con el tiempo optaron por mantener su romance lejos de los reflectores y, en los últimos meses, ya se percibía cierta distancia entre ellos.

¿Quién es Ethan Slater, exnovio de Ariana Grande?

Ethan Slater es un actor, cantante y escritor estadounidense conocido principalmente por su trabajo en teatro musical, y alcanzó la fama en 2017 al interpretar a Bob Esponja en el musical de Broadway The SpongeBob Musical, papel que le valió una nominación a los premios Tony Awards.

En los últimos años, Slater amplió su carrera hacia el cine al interpretar a Boq en la adaptación cinematográfica de Wicked, donde compartió elenco con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Aunque su carrera ya era reconocida en el mundo teatral, su nombre ganó gran visibilidad internacional a partir de su participación en Wicked y de su relación con Ariana.

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