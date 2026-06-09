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Ethan Slater
Entretenimiento
¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos
Después de tres años juntos, Ethan Slater y Ariana Grande decidieron tomar caminos separados desde hace varios meses, ¿qué fue lo que pasó?
Junio 09, 2026
·
Melisa Velázquez
Entretenimiento
Ariana Grande y Ethan Slater rompen tras casi tres años juntos
La cantante y actriz y el actor pusieron fin a su romance según medios estadounidenses
Junio 09, 2026
·
Diana Laura Sánchez