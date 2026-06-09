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Ariana Grande y Ethan Slater rompen tras casi tres años juntos

La cantante y actriz y el actor pusieron fin a su romance según medios estadounidenses

Junio 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La separación habría ocurrido hace varios meses, aunque la noticia apenas fue dada a conocer. Fuentes cercanas a la expareja aseguraron que la ruptura se dio en buenos términos y que ambos mantienen una relación amistosa.

Grande y Slater se conocieron durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, proyecto en el que ella interpreta a Glinda y él da vida a Boq. Su romance salió a la luz en 2023 y estuvo rodeado de controversia debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas cuando comenzaron a ser vinculados sentimentalmente.

Ariana seguía casada con Dalton Gómez y Ethan estaba casado con Lilly Jay, con quien además acababa de convertirse en papá.

A pesar de las críticas, la pareja mantuvo una relación discreta y se mostró unida durante la promoción de las dos películas de la exitosa franquicia musical.

De acuerdo con los reportes más recientes, la decisión de terminar fue tomada de manera reflexiva y sin conflictos públicos. Actualmente, Ariana se encuentra concentrada en su gira “Eternal Sunshine Tour”, y en el lanzamiento de su próximo álbum, mientras que Slater continúa desarrollando nuevos proyectos actorales.

Ariana Grande Ethan Slater
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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