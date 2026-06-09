Ariana Grande y Ethan Slater rompen tras casi tres años juntos

La separación habría ocurrido hace varios meses, aunque la noticia apenas fue dada a conocer. Fuentes cercanas a la expareja aseguraron que la ruptura se dio en buenos términos y que ambos mantienen una relación amistosa.

Grande y Slater se conocieron durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, proyecto en el que ella interpreta a Glinda y él da vida a Boq. Su romance salió a la luz en 2023 y estuvo rodeado de controversia debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas cuando comenzaron a ser vinculados sentimentalmente.

Ariana seguía casada con Dalton Gómez y Ethan estaba casado con Lilly Jay, con quien además acababa de convertirse en papá.

A pesar de las críticas, la pareja mantuvo una relación discreta y se mostró unida durante la promoción de las dos películas de la exitosa franquicia musical.

De acuerdo con los reportes más recientes, la decisión de terminar fue tomada de manera reflexiva y sin conflictos públicos. Actualmente, Ariana se encuentra concentrada en su gira “Eternal Sunshine Tour”, y en el lanzamiento de su próximo álbum, mientras que Slater continúa desarrollando nuevos proyectos actorales.