Tim Cook deja la dirección de Apple y John Ternus será el nuevo CEO

Tras más de una década al frente de la compañía. Tim marca el fin de una etapa clave en la historia del gigante tecnológico. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial en el que Cook señaló que su decisión responde a motivos personales y al deseo de abrir paso a una nueva generación de liderazgo.

Durante su gestión, Cook lideró la expansión global de Apple, consolidando su posición como una de las empresas más valiosas del mundo. Bajo su dirección, la firma diversificó su portafolio más allá del iPhone, impulsando servicios digitales y soluciones financieras.

Especialistas del sector tecnológico consideran que el reto principal para el nuevo CEO será sostener el ritmo de innovación en un entorno cada vez más competitivo, donde la inteligencia artificial, la realidad aumentada y los servicios digitales juegan un papel determinante.

El nuevo CEO, John Ternus, es un ingeniero y ejecutivo estadounidense con más de dos décadas de trayectoria dentro de la compañía. Se incorporó a Apple en 2001 como parte del equipo de diseño de producto, iniciando una carrera ascendente.

Es licenciado en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania, y antes de llegar a Apple trabajó como ingeniero en la firma virtual Research Systems. Dentro de Apple, ocupó varios cargos hasta convertirse en vicepresidente, desde esa posición lideró el desarrollo de productos emblemáticos como el iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y AirPods, además de supervisar la transición de las computadoras Mac hacia chips propios de la compañía.

Tenus ha sido considerado uno de los principales arquitectos del resurgimiento de la línea Mac y de importantes innovaciones recientes en el ecosistema de Apple.