Carmen Villalobos se pronuncia tras lo ocurrido en el set de “Sin senos sí hay paraíso”

El elenco de la producción colombiana Sin senos sí hay paraíso, que se encuentra filmando su cuarta temporada en el centro de Bogotá, sufrió un ataque armado durante las grabaciones, que desafortunadamente terminó en tragedia, ya que tres personas murieron y una resultó herida.

Todo comenzó en el Parque Nacional Oriental en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre armado llegó y agredió al staff. Cabe mencionar que el comandante Giovanni Cristancho informó que entre los fallecidos se encuentra el agresor.

La actriz Carmen Villalobos expresó sus condolencias y condenó lo sucedido, mientras la policía investiga para esclarecer los hechos.

Carmen escribió, “ya todos saben lo qué paso. Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría. Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos... Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”.