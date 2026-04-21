El homenaje del rey Carlos III a la reina Isabel II en lo que habría sido su cumpleaños número 100

En el marco de lo que habría sido el cumpleaños número 100 de la reina Isabel II, el rey Carlos III compartió un emotivo mensaje que funciona como un homenaje íntimo y global a la figura de su madre. A través de sus palabras, el monarca destacó cómo la promesa que ella hizo al asumir su destino no solo se cumplió, sino que moldeó el mundo y tocó la vida de innumerables personas en el Reino Unido, la Commonwealth y más allá.

Ella permaneció constante, firme y completamente dedicada al pueblo al que sirvió. Carlos III

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Carlos recordó que el casi siglo de vida de la reina estuvo marcado por una era de cambios extraordinarios, pero que, a pesar de las transformaciones, ella se mantuvo constante, firme y completamente dedicada al servicio público. Esa capacidad de permanecer inquebrantable ante el paso del tiempo consolidó su legado como uno de los más importantes en la historia moderna.

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El mensaje también hizo énfasis en el lado más cercano de Isabel II. Más allá de los grandes momentos históricos, el rey evocó aquellas memorias personales como una sonrisa, una palabra amable o pequeños gestos que dejaron huella. Entre ellos, recordó el entrañable momento junto a Paddington Bear en los últimos meses de su vida, una escena que reflejó su calidez y sentido del humor.

Dios te bendiga, querida mamá. Permanecerás para siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Carlos III

Con este tributo, el rey Carlos no solo conmemora el centenario de Isabel II, sino que reafirma la vigencia de un legado que sigue marcando al mundo.