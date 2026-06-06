De acuerdo con el Feng Shui, los espejos tienen la capacidad de reflejar, expandir y redistribuir la energía que circula en los espacios, por lo que se consideran herramientas clave para favorecer el equilibrio y la armonía dentro del hogar.

Es por esta razón que su ubicación es especialmente importante, ya que puede influir en la manera en que fluye la energía positiva en cada ambiente, de ahí la importancia de colocarlos en el hogar de forma estratégica para activar su energía de forma correcta.

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¿Qué simbolizan los espejos en el Feng Shui?

En esta filosofía oriental, los espejos simbolizan claridad, protección y abundancia, pues al reflejar la luz natural, ayudan a activar la energía positiva y a crear una sensación de amplitud, especialmente en espacios pequeños o con poca iluminación.

También se cree que los espejos pueden “duplicar” aquello que reflejan, por esta razón, si reflejan una mesa con alimentos, plantas saludables o una vista agradable, se asocian con prosperidad y bienestar.

En cambio, si reflejan desorden, objetos rotos o zonas poco atractivas, podrían amplificar esa energía negativa.

Dónde colocar espejos en casa para activar la energía positiva según el Feng Shui Getty Images

Dónde colocar espejos en casa según el Feng Shui

Uno de los lugares más recomendados es el comedor, donde un espejo que refleje la mesa simboliza abundancia y riqueza al “duplicar” los alimentos y los momentos compartidos se crea mayor felicidad y armonía.

También es favorable colocarlos en espacios bien iluminados o donde puedan reflejar la luz natural, ya que esto ayuda a potenciar la energía positiva y a crear ambientes más luminosos y acogedores.

Asimismo, pueden utilizarse para destacar vistas agradables, plantas saludables o elementos decorativos que transmitan armonía.

Errores que debes evitar al colocar espejos

El Feng Shui aconseja evitar los espejos frente a la puerta principal, ya que se cree que pueden reflejar la energía que entra al hogar y hacer que salga de inmediato. Tampoco se recomienda colocarlos frente a la cama, pues podrían interferir con la sensación de descanso y tranquilidad.

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