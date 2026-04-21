Madonna ofrece recompensa por prendas vintage extraviadas en Coachella

Las prendas extraviadas de Madonna forman parte de la colección privada de vestuario histórico que la cantante ha utilizado tanto en presentaciones como en sesiones fotográficas, por lo que las piezas tienen un alto valor económico y sentimental, al estar vinculadas a distintas etapas de su trayectoria artística.

En medio de la noticia, se reveló que la cantante está ofreciendo una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar los artículos desaparecidos.

Durante su presentación sorpresa en el escenario del festival celebrado en Indio, Madonna decidió recuperar parte del estilismo que lució hace 20 años, sin saber lo que pasaría después. En su cuenta de Instagram escribió, “este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas. No es solo mi ropa, es parte de mi historia”.

“Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí. Otros artículos del archivo de la misma época también desaparecieron. Espero y rezo para que algún alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su devolución”, expresó Madonna.