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Madonna ofrece recompensa por prendas vintage extraviadas en Coachella

La “reina del pop”, reportó la desaparición de varias de sus prendas vintage tras su reciente participación en el festival Coachella, donde tuvo una aparición sorpresa como invitada especial durante el show de Sabrina Carpenter

Abril 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Las prendas extraviadas de Madonna forman parte de la colección privada de vestuario histórico que la cantante ha utilizado tanto en presentaciones como en sesiones fotográficas, por lo que las piezas tienen un alto valor económico y sentimental, al estar vinculadas a distintas etapas de su trayectoria artística.

En medio de la noticia, se reveló que la cantante está ofreciendo una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar los artículos desaparecidos.

Durante su presentación sorpresa en el escenario del festival celebrado en Indio, Madonna decidió recuperar parte del estilismo que lució hace 20 años, sin saber lo que pasaría después. En su cuenta de Instagram escribió, “este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas. No es solo mi ropa, es parte de mi historia”.

“Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí. Otros artículos del archivo de la misma época también desaparecieron. Espero y rezo para que algún alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su devolución”, expresó Madonna.

Madonna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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