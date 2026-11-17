El lunes 16 de noviembre, se dieron a conocer los nominados a los premios Grammy 2027, y uno de los artistas mexicanos que destacó, fue Carlos Rivera, que hizo historia al conseguir su primera nominación a estos prestigiosos premios.

El intérprete consiguió esta nominación gracias a su álbum ¡Vida México!, que competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, una de las distinciones que reconoce la riqueza y diversidad de los sonidos tradicionales y contemporáneos de México.

Carlos Rivera celebra su primera nominación a los premios Grammy 2027

Carlos Rivera no pudo ocultar la emoción de esté gran logro profesional, después de haber construido una carrera de más de dos décadas en la música, teatro musical y televisión, consolidándose como una de las voces mexicanas con mayor proyección internacional.

A través de sus redes sociales, Carlos compartió un emotivo mensaje de agradecimiento y cargado de emoción por este gran momento.

“Dios es grande y misericordioso. No puedo creer esta noticia. Mi primera nominación a los @grammys con un álbum que celebra nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de las canciones y sonidos de mariachi”, escribió el artista.

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Además de agradecer por esta oportunidad, el artista reconoció el trabajo de todas las personas que participaron en la creación de ¡Vida México!, un proyecto que representa una celebración de sus raíces y de la identidad musical del país.

“Está construido por el talento de grandes productores y compositores de nuestro país, además de colaborar con artistas que es un sueño juntarlos en un solo álbum”, expresó.

Carlos concluyó su mensaje con palabras emotivas que dejan ver el gran significado que tiene esta nominación para él como persona y como artista: “Los sueños que se trabajan con el corazón están destinados a cumplirse... ¡QUE NADIE TE DIGA QUE NO PUEDES!”.

Carlos Rivera celebra su primera nominación a los premios Grammy 2027 Getty Images

¿Por qué ¡Vida México! de Carlos Rivera está nominado al Grammy 2027?

El nuevo álbum de Carlos Rivera, ‘¡Vida México!’, está nominado a los Grammy 2027, gracias a una producción que rinde homenaje a las tradiciones, los sonidos y el patrimonio musical mexicano.

En la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, el cantante competirá con otros importantes exponentes del género: Grupo Frontera, con Lo Que Me Falta Por Llorar; Lupita Infante, con Aunque Me Duela; Mari Nobre, con La Madrina; y Peso Pluma junto a Tito Double P, con Dinastía (Deluxe).

La ceremonia de los Grammy 2027 se celebrará el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, California, donde se conocerá quiénes se llevarán el reconocimiento.