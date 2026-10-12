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Carlos Rivera se despide de ¿Quién Es La Máscara? conmovido y revela cómo vivió los momentos más difíciles

Durante el estreno de la nueva temporada, el cantante protagonizó una emotiva despedida en la que agradeció a la producción por acompañarlo durante años y dedicó unas palabras especiales a Mauricio Ochmann, quien llega como nuevo investigador.

Octubre 11, 2026 • 
Tania Franco
Carlos Rivera se despide de Quién es la máscara entre lágrimas

Carlos Rivera se despide de Quién es la máscara entre lágrimas

IG: @CarlosRivera

El estreno de la octava temporada de ¿Quién es la máscara?, este domingo 11 de octubre, estuvo marcado por una emotiva despedida. Carlos Rivera, quien formó parte del programa desde su primera edición en 2019, apareció para cerrar una etapa de siete temporadas y agradecer el apoyo que recibió durante algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Con lágrimas en los ojos, el intérprete mexicano compartió un mensaje que dejó ver el significado personal que tuvo para él formar parte del reality, más allá de su trabajo como investigador.

Este programa estuvo en algunos de los momentos más duros de mi vida. Y yo llegaba aquí y al menos me obligaba a sonreír. Pero no hubiera sido lo mismo sin tener la producción que estuvo ahí, sosteniéndome.
Carlos Rivera
Carlos Rivera se despide de Quién Es La Máscara entre lágrimas y revela cómo vivió los momentos más difíciles

Carlos Rivera se despide de Quién Es La Máscara entre lágrimas y revela cómo vivió los momentos más difíciles

IG: @CarlosRivera

La incorporación de Ochmann fue confirmada por TelevisaUnivision el pasado 2 de septiembre. El actor comparte esta temporada con Anahí, Juanpa Zurita y Yuri, quien regresa después de haber participado en las primeras ediciones.

En tantos años, llegando a tantos corazones, estoy seguro que no soy el único al que este programa soportó y abrazó en momentos difíciles.
Carlos Rivera
Carlos Rivera se despide de Quién Es La Máscara entre lágrimas y revela cómo vivió los momentos más difíciles

Carlos Rivera se despide de Quién Es La Máscara entre lágrimas y revela cómo vivió los momentos más difíciles

IG: @CarlosRivera

Carlos Rivera fue el único investigador que participó en las primeras siete temporadas del programa, por lo que su ausencia representa uno de los cambios más significativos de la edición 2026. En septiembre, el cantante confirmó su salida mediante un comentario en las redes sociales oficiales del reality, en el que explicó que sus compromisos musicales requerían su atención.

Carlos Rivera Mauricio Ochmann
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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