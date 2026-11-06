Detienen a Thomas Markle, padre de Meghan, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido este viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, por agentes federales, en el marco de una investigación relacionada con presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La noticia fue confirmada por fuentes consultadas por The Associated Press y reportada por distintos medios internacionales.

El hombre, de 82 años, fue arrestado en una residencia para adultos mayores ubicada en Lakeland, cerca de Tampa, donde vive desde hace algunos meses. De acuerdo con los reportes, la detención está vinculada con una investigación que comenzó en Filipinas, después de que se localizaran archivos de contenido ilegal en dispositivos electrónicos relacionados con su antigua vivienda.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente todos los detalles del procedimiento ni información completa sobre los cargos específicos.

¿Por qué investigaban al padre de Meghan Markle?

El caso comenzó a tomar relevancia a finales de octubre, cuando Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, aseguró que había encontrado fotografías y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú, Filipinas. Posteriormente, entregó dispositivos a las autoridades para que fueran examinados.

El 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas informó que un análisis forense preliminar había identificado archivos que contenían material de abuso y explotación sexual infantil. Las autoridades señalaron que continuarían examinando los dispositivos para determinar su procedencia y establecer quiénes estaban relacionados con ellos.

De acuerdo con información publicada por algunos medios, las autoridades filipinas reportaron haber recuperado alrededor de 7 mil 500 fotografías y un video durante el análisis preliminar. Sin embargo, la investigación también debe determinar quién era propietario de los dispositivos y quién tenía responsabilidad sobre el material encontrado.

Por separado, también se reportaron diligencias relacionadas con una unidad de almacenamiento en Rosarito, Baja California, que habría estado vinculada a Thomas Markle.

Papá de Meghan Markle

Thomas Markle había negado las acusaciones

Antes de su detención, Thomas Markle rechazó las acusaciones que se hicieron públicas y las calificó como falsas. La investigación en Filipinas y el posterior arresto en Estados Unidos representan un nuevo capítulo en un caso que ha tenido repercusiones en más de un país.

Es importante precisar que la detención no equivale a una sentencia ni establece por sí misma la culpabilidad de Thomas Markle. Las autoridades deberán presentar y sustentar las acusaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México? Getty Images

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre el caso de su padre?

La duquesa de Sussex ya se había pronunciado sobre las acusaciones antes de que se conociera la detención. En una declaración difundida por Sky News, Meghan dijo sentirse profundamente afectada por la información y expresó su preocupación por cualquier menor que pudiera haber resultado perjudicado.

También reveló que en 2018 recibió una carta con señalamientos preocupantes sobre su padre, la cual, según explicó, fue compartida con la Policía Metropolitana de Londres. Meghan señaló que en aquel momento le aseguraron que las acusaciones serían investigadas.

La relación entre Meghan y Thomas Markle permanece distanciada desde antes de la boda de la duquesa con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Su padre no asistió a la ceremonia y, con el paso de los años, Meghan ha explicado que decidió mantener distancia para proteger a sus hijos.

La detención de Thomas Markle vuelve a colocar a la familia de la duquesa de Sussex en el centro de la atención internacional, mientras las investigaciones continúan y se esperan nuevos detalles sobre el proceso en Estados Unidos.

