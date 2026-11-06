Revista
Síguenos en:
Realeza

Detienen a Thomas Markle, padre de Meghan, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

El padre de la duquesa de Sussex fue arrestado por agentes federales en una residencia para adultos mayores en Florida. La detención ocurre semanas después de que autoridades de Filipinas iniciaran una investigación relacionada con dispositivos encontrados en una vivienda vinculada a él.

Noviembre 06, 2026 • 
Marjorie Daphnis
¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

Getty Images

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido este viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, por agentes federales, en el marco de una investigación relacionada con presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La noticia fue confirmada por fuentes consultadas por The Associated Press y reportada por distintos medios internacionales.

El hombre, de 82 años, fue arrestado en una residencia para adultos mayores ubicada en Lakeland, cerca de Tampa, donde vive desde hace algunos meses. De acuerdo con los reportes, la detención está vinculada con una investigación que comenzó en Filipinas, después de que se localizaran archivos de contenido ilegal en dispositivos electrónicos relacionados con su antigua vivienda.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente todos los detalles del procedimiento ni información completa sobre los cargos específicos.

¿Por qué investigaban al padre de Meghan Markle?

El caso comenzó a tomar relevancia a finales de octubre, cuando Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, aseguró que había encontrado fotografías y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú, Filipinas. Posteriormente, entregó dispositivos a las autoridades para que fueran examinados.

El 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas informó que un análisis forense preliminar había identificado archivos que contenían material de abuso y explotación sexual infantil. Las autoridades señalaron que continuarían examinando los dispositivos para determinar su procedencia y establecer quiénes estaban relacionados con ellos.

De acuerdo con información publicada por algunos medios, las autoridades filipinas reportaron haber recuperado alrededor de 7 mil 500 fotografías y un video durante el análisis preliminar. Sin embargo, la investigación también debe determinar quién era propietario de los dispositivos y quién tenía responsabilidad sobre el material encontrado.

Por separado, también se reportaron diligencias relacionadas con una unidad de almacenamiento en Rosarito, Baja California, que habría estado vinculada a Thomas Markle.

thomas-markle-meghan-markle-nietos.jpg

Papá de Meghan Markle

Thomas Markle había negado las acusaciones

Antes de su detención, Thomas Markle rechazó las acusaciones que se hicieron públicas y las calificó como falsas. La investigación en Filipinas y el posterior arresto en Estados Unidos representan un nuevo capítulo en un caso que ha tenido repercusiones en más de un país.

Es importante precisar que la detención no equivale a una sentencia ni establece por sí misma la culpabilidad de Thomas Markle. Las autoridades deberán presentar y sustentar las acusaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

Getty Images

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre el caso de su padre?

La duquesa de Sussex ya se había pronunciado sobre las acusaciones antes de que se conociera la detención. En una declaración difundida por Sky News, Meghan dijo sentirse profundamente afectada por la información y expresó su preocupación por cualquier menor que pudiera haber resultado perjudicado.

También reveló que en 2018 recibió una carta con señalamientos preocupantes sobre su padre, la cual, según explicó, fue compartida con la Policía Metropolitana de Londres. Meghan señaló que en aquel momento le aseguraron que las acusaciones serían investigadas.

La relación entre Meghan y Thomas Markle permanece distanciada desde antes de la boda de la duquesa con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Su padre no asistió a la ceremonia y, con el paso de los años, Meghan ha explicado que decidió mantener distancia para proteger a sus hijos.

La detención de Thomas Markle vuelve a colocar a la familia de la duquesa de Sussex en el centro de la atención internacional, mientras las investigaciones continúan y se esperan nuevos detalles sobre el proceso en Estados Unidos.

Meghan Markle Thomas Markle
Marjorie Daphnis
Relacionadas
Cortes de pelo en la realeza
Realeza
¿Existe un protocolo para el cabello de las mujeres de la realeza? Esto es lo que realmente se espera
Noviembre 05, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Meghan Markle realiza llamada a mujer que sufrió racismo
Realeza
Meghan Markle: ¿se mudará a Australia con Harry y sus hijos? Esto es lo que se sabe
Noviembre 05, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Harry y Meghan acusan acoso de paparazzi con drones
Realeza
Los planes navideños de Meghan y Harry: ¿pasarán Navidad en Reino Unido con la familia real?
Noviembre 04, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Alberto de Mónaco, Christian de Massy y Antoine de Massy
Realeza
Antoine de Massy: su padre rompe el silencio sobre su muerte y se confirma dónde será enterrado
Noviembre 03, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Alberto deMónaco y Antoine de Massy
Realeza
¿Quién era Antoine de Massy, el familiar de Alberto II de Mónaco que murió a los 29 años?
Antoine de Massy, nieto de la princesa Antonieta y familiar de Alberto II de Mónaco, fue hallado sin vida a los 29 años. Su muerte está bajo investigación.
Octubre 27, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia?
Realeza
La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia?
La princesa de Asturias sorprendió en los Premios Princesa de Asturias 2026 al recuperar una joya familiar con más de seis décadas de historia, vinculada a la boda de sus abuelos y a tres generaciones de mujeres de la realeza.
Octubre 23, 2026
 · 
Tania Franco
¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?
Realeza
¿Qué hizo el padre de Meghan Markle en México? Esto se sabe sobre las investigaciones en su contra
Thomas Markle vivió en México durante más de una década, periodo en el que habría dejado pertenencias que ahora forman parte de las investigaciones en su contra.
Noviembre 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Reyes de Felipe y Letizia en Toledo
Realeza
La reina Letizia corrige al rey Felipe durante su discurso tras el accidente ferroviario en Toledo
Octubre 30, 2026
 · 
Marjorie Daphnis