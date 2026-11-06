¿Cómo mantiene Pablo Lyle a sus hijos desde prisión? Así continúa apoyándolos económicamente

La vida de Pablo Lyle cambió por completo tras el altercado vial ocurrido en Miami que terminó con la muerte de una persona y por el que fue condenado a varios años de prisión, desde entonces, el actor ha permanecido alejado de sus hijos, Mauro y Arantza, fruto de su relación con su expareja, Ana Araujo.

Sin embargo, pese a la distancia y a las circunstancias que enfrenta, Pablo no ha dejado de asumir sus responsabilidades como padre, recientemente se dio a conocer que continúa apoyando económicamente a sus hijos desde prisión.

¿Cómo apoya económicamente Pablo Lyle a sus hijos desde prisión?

Durante un encuentro con la prensa, José Elías Moreno, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), reveló cómo Pablo Lyle ha logrado mantener este respaldo económico para sus hijos mientras cumple su condena.

Aunque el actor declaró que no ha hablado con Pablo desde su detención, sí señaló que ha estado en contacto con su familia.

“Sí he estado durante todo el tiempo en contacto con la familia, con él directamente no”, dijo Moreno, y aclaró que se debe precisamente por lo ingresos de regalías que siguen generando los proyectos en los que Lyle ha participado.

“Sí hemos estado (en contacto) porque pues él sigue generando regalías y entonces había que ver cómo se podían distribuir porque tiene hijos y los hijos necesitan dinero”, explicó el dirigente de la ANDI.

Sobre el destino de las regalías, José Elías aclaró que Pablo tuvo libertad para disponer de esos ingresos como considerara conveniente, incluso para cubrir su defensa legal, y aunque no precisó cómo se distribuyó el dinero ni si llegó directamente al actor o a su familia, aseguró que el proceso cumplió con los requisitos legales y fiscales tanto en México como en Estados Unidos.

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¿Cómo apoya económicamente Pablo Lyle a sus hijos desde prisión? Carlos Tischler/Getty Images

La prioridad de Pablo Lyle siempre han sido sus hijos

Durante la misma conversación, José Elías Moreno destacó que una de las mayores preocupaciones del actor desde que comenzó su proceso legal ha sido proteger a su familia y procurar que sus hijos tengan lo necesario.

Incluso, aseguró que el bienestar de los menores llegó a ser una prioridad para Lyle por encima de su propia defensa.

“Lo que se buscaba siempre, y él buscó siempre, y la familia de Pablo siempre, es que los niños estuvieran protegidos. Incluso, a él le preocupaba más el bienestar de sus hijos que su defensa misma”, señaló.

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Ellos son Aranza y Mauro, los hijos de Pablo Lyle y Ana Araujo Instagram/@pablolyle

¿Pablo Lyle regresará a la televisión?

Moreno también fue cuestionado sobre los posibles requisitos que tendría que cumplir Pablo si en un futuro quisiera regresar a la televisión tras recuperar su libertad.

“Si ya estás libre, ya estás libre. O sea, en el momento que se te da la libertad, es más ni siquiera te pueden volver a juzgar”, comentó Moreno y señaló que debe haber productores interesados en trabajar con Pablo. “Debe ser, es un gran actor y es un gran ser humano. Ojalá, y lo digo de todo corazón y no porque sea como mi hijo, porque lo quiero como si fuera un hijo, la gente entienda que es un gran ser humano que cometió un error”, agregó.