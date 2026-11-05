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Latin Grammy 2026: cuándo son, a qué hora empiezan, dónde verlos y quiénes serán los presentadores

La 27.ª edición de los Latin Grammy reunirá en Las Vegas a Karol G, Rosalía, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León y otras figuras de la música latina. Conoce la fecha, los horarios para México, los artistas confirmados y los homenajes especiales de la ceremonia.

Noviembre 05, 2026 • 
Tania Franco
Latin Grammy 2026: cuándo son, a qué hora empiezan, dónde verlos y quiénes serán los presentadores

Latin Grammy 2026: cuándo son, a qué hora empiezan, dónde verlos y quiénes serán los presentadores

Getty Images

Los Latin Grammy 2026 están cada vez más cerca. La Academia Latina de la Grabación prepara la 27.ª edición de los premios que reconocen lo más destacado de la música latina, con una ceremonia que reunirá a artistas de distintos géneros, desde el pop y la música urbana hasta la salsa, el regional mexicano y las propuestas alternativas.

Este año, la gala contará con presentaciones de Karol G, Rosalía, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León y Daddy Yankee, además de homenajes dedicados a Willie Colón y José Alfredo Jiménez. La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez regresará como conductora de la ceremonia, mientras que otros presentadores estarán al frente de la alfombra roja y de la entrega previa de premios.

Latin Grammy 2026: cuándo son, a qué hora empiezan, dónde verlos y quiénes serán los presentadores

Latin Grammy 2026: cuándo son, a qué hora empiezan, dónde verlos y quiénes serán los presentadores

Medios y Media/Getty Images

¿Cuándo son los Latin Grammy 2026? Dónde verlos

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026. La fecha fue confirmada por la Academia Latina de la Grabación, institución responsable de organizar los premios que reconocen las producciones musicales en español, portugués y otros idiomas iberoamericanos.

La ceremonia principal tendrá una duración aproximada de tres horas, durante las cuales se entregarán algunos de los premios más importantes y se presentarán actuaciones musicales en vivo.

Se transmitirá el jueves 12 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m., hora del centro de México. El público mexicano podrá seguir la ceremonia en vivo a través del canal de televisión de paga TNT y de la plataforma de streaming HBO Max.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en vivo? Estos son los cantantes confirmados

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en vivo? Estos son los cantantes confirmados

IG: @karolg

¿Dónde serán y qué artistas cantarán en los Latin Grammy 2026?

Los Latin Grammy 2026 se realizarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, uno de los recintos que ha recibido anteriormente importantes ceremonias de premios y conciertos internacionales. La ciudad estadounidense volverá a ser sede de la celebración, que reunirá a artistas, compositores, productores y otras personalidades de la industria musical.

Además de la ceremonia principal, se llevarán a cabo actividades relacionadas con los premios, entre ellas la Premiere del Latin Grammy, en la que se entrega la mayoría de los galardones. La lista de intérpretes confirmados incluye:

  • Karol G
  • Rosalía
  • Bad Gyal
  • Bizarrap
  • Daddy Yankee
  • Carín León
  • Anitta
  • Feid
  • Nathy Peluso
  • Mon Laferte
  • Juanes
  • Grupo Frontera
  • Cristian Castro
  • Camila Fernández
  • Reik
  • Kany García
  • Jorge Drexler
  • Elena Rose
  • The Warning
  • Grupo Niche
  • Jay Wheeler
  • Luis Enrique
  • Diljit Dosanjh
  • Baby Ranks
  • Miguel Colón
  • Divino
  • DJ Premier
  • Lil Supa
  • Ángel “Cucco” Peña
  • Banda Los Recoditos
  • Fonseca
  • Luis Figueroa
  • Milo J
  • Niña Pastori
  • Rawayana
  • Silvana Estrada
  • Sofía Reyes
  • Vivir Quintana
  • Xavi
  • Yami Safdie

Hasta el momento, la Academia no ha revelado el repertorio completo que interpretará cada artista durante la gala.

¿Quiénes son los artistas más nominados a los Latin Grammy 2026?

El productor y compositor mexicanoestadounidense Edgar Barrera lidera las nominaciones de los Latin Grammy 2026 con diez candidaturas. Entre los artistas que destacan en la lista se encuentran Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, cada uno con siete nominaciones.

Karol G compite en algunas de las categorías principales gracias a su álbum Tropicoqueta y a canciones como “Coleccionando heridas”. La cantante colombiana también recibió nominaciones por “Verano rosa”, “Dile luna” y “Ese hombre es malo”.

Por su parte, Bad Gyal está nominada a Mejor Álbum de Música Urbana por Más Cara y a Mejor Interpretación Reggaetón por “Choque”. Bizarrap y Daddy Yankee también compiten por su colaboración “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”.

¿Quiénes son los artistas más nominados a los Latin Grammy 2026? De Ca7riel a Karol G y Rosalía

¿Quiénes son los artistas más nominados a los Latin Grammy 2026? De Ca7riel a Karol G y Rosalía

IG: @ca7riel

Con artistas internacionales, homenajes a figuras fundamentales de la música y una nueva generación de talentos nominados, los Latin Grammy 2026 se preparan para celebrar una edición que reunirá distintas expresiones de la música latina en un mismo escenario.

Latin Grammy karol g Carin León Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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