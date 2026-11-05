¿Existe un protocolo para el cabello de las mujeres de la realeza? Esto es lo que realmente se espera

El cabello de las mujeres de la realeza suele convertirse en tema de conversación cada vez que aparecen en público. Un cambio de color, un recogido diferente o incluso un corte radical pueden generar titulares y abrir el debate sobre si existe un protocolo que determine cómo deben llevarlo las princesas y reinas.

La imagen de figuras como Kate Middleton, con su característica melena castaña y peinados pulidos, contrasta con las elecciones más arriesgadas de Charlène de Mónaco, quien sorprendió al aparecer con un lado de la cabeza rapado. Dos estilos muy distintos que llevan a una pregunta: ¿hay reglas oficiales que las obliguen a mantener determinado aspecto?

La respuesta es más interesante de lo que parece: no existe un reglamento universal que establezca cómo debe llevarse el cabello en todas las familias reales. Lo que sí hay son convenciones de imagen, expectativas de presentación y criterios de formalidad que suelen acompañar sus compromisos públicos.

¿Qué dice el protocolo sobre el cabello de las mujeres de la releza?

Aunque con frecuencia se habla de un estricto protocolo de belleza, es importante distinguir entre las normas oficiales y las costumbres que se han consolidado con el tiempo.

En el caso de la familia real británica, el experto en etiqueta William Hanson ha explicado que muchas de las llamadas reglas reales no están reunidas en un manual de comportamiento. Se trata, más bien, de convenciones que se adoptan y transmiten dentro de la institución.

Esto también ayuda a entender por qué no existe una disposición general que obligue a las mujeres de la realeza a llevar el cabello largo, recogido o en determinado color.

Sin embargo, en los actos oficiales sí se espera una apariencia cuidada y adecuada a la ocasión. El peinado suele formar parte de una imagen integral que considera el tipo de evento, el vestuario y el contexto institucional.

Cabello pulido y natural: la clave de la imagen real

Si hay algo que se repite en los estilismos de muchas mujeres de la realeza es la apariencia de cuidado. No necesariamente significa llevar un peinado elaborado o rígido, sino elegir un estilo que luzca limpio, ordenado y acorde con el compromiso.

Kate Middleton es uno de los ejemplos más reconocibles. La princesa de Gales suele llevar el cabello suelto, con ondas suaves y volumen, aunque también recurre a recogidos para ceremonias y ocasiones formales.

Kate Middleton suele llevar el cabello largo, suelto y con ondas trabajadas, pero naturales. Getty Images

La reina Letizia de España, por su parte, alterna entre melenas lisas, ondas y recogidos, mientras que Máxima de Holanda ha hecho de sus peinados voluminosos y elegantes parte de su sello personal.

Según la ocasión, la reina Letizia varía la forma de peinarse.

Meghan Markle también popularizó un estilo más relajado, con recogidos bajos y mechones sueltos alrededor del rostro, demostrando que una apariencia sofisticada no necesariamente tiene que ser rígida.

Los recogidos y los mechones a los lados del rostro son característicos en el estilo de Maghan. Getty Images

En todos estos casos, la elección del peinado responde tanto al gusto personal como al tipo de actividad que realizan.

La reina Máxima lleva el pelo cortado en capas discretas y lo peina con un poco de volumen en la coronilla. Patrick van Katwijk/Getty Images

Charlène de Mónaco y el corte que desafió las convenciones

Uno de los ejemplos más claros de que no existe una regla universal sobre el cabello real es Charlène de Mónaco. En diciembre de 2020, la princesa sorprendió al aparecer en un evento navideño del Palacio Principesco con un corte radical: llevaba rapado uno de los lados de la cabeza y parte de la zona posterior, en un estilo conocido como half-hawk.

La transformación generó comentarios y críticas, pues se alejaba de la imagen tradicionalmente asociada con las mujeres de la realeza. Sin embargo, Charlène defendió públicamente su decisión en una entrevista con la revista francesa Point de Vue.

La princesa explicó que el corte había sido una elección personal y que llevaba tiempo deseando probarlo. Incluso señaló que continuaría experimentando con distintos estilos.

Charlène es una de las princesas que más experimenta con sus peinados. Getty Images

Su caso es una muestra de cómo las convenciones estéticas pueden evolucionar y de que pertenecer a una casa real no significa necesariamente renunciar a la individualidad.

Más allá del cabello: la imagen también depende de la ocasión

El peinado no es el único elemento que contribuye a la presentación de una integrante de la realeza. El maquillaje, las uñas, los accesorios y la ropa también forman parte de una imagen que suele adaptarse a cada compromiso.

En actos de Estado, ceremonias religiosas o eventos especialmente formales, es habitual que las elecciones de belleza sean más discretas y coordinadas con el vestuario. En actividades informales, en cambio, pueden permitirse estilos más relajados.

Eso no significa que exista una prohibición general de llevar colores intensos, cabello corto o peinados diferentes. Las elecciones dependen de la casa real, las costumbres de cada país, el contexto y, por supuesto, la personalidad de cada mujer.

La princesa Diana llegó a usar escotes pronunciados, pero siempre de manera elegante. Gety Images

La propia evolución de las familias reales demuestra que estas convenciones no son inamovibles. Hoy conviven estilos clásicos, melenas naturales, recogidos desenfadados y cortes atrevidos.

Entonces, ¿las princesas pueden llevar el cabello como quieran?

En términos generales, no existe una norma internacional que imponga un largo, color o peinado específico a las mujeres de la realeza. Sin embargo, su papel público implica cuidar la imagen que proyectan y considerar la formalidad de cada aparición.

Por eso, más que un protocolo estricto para el cabello, lo que prevalece es una expectativa de presentación: lucir arregladas, cuidar los detalles y adaptar su estilo a la ocasión.

Entre la elegancia clásica de Kate Middleton y la audacia de Charlène de Mónaco hay espacio para muchas formas de llevar el cabello. Y quizá esa sea la verdadera evolución de la imagen real: mantener la sofisticación sin dejar de expresar quiénes son.