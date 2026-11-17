Robert Pattinson ha sido confirmado como el nuevo James Bond, el actor británico que es conocido por sus actuaciones en producciones como Crepúsculo y The Batman, dará vida al agente 007 en la próxima película de la franquicia que será dirigida por Denis Villeneuve.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad sería quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este extraordinario equipo”, dijo el actor de 40 años.

Sin embargo, más allá de su trayectoria en Hollywood, Pattinson también ha llamado la atención por su lujoso estilo de vida, ahora que se convertirá en uno de los espías más famosos del mundo.

¿Cómo vive Robert Pattinson? Así son las lujosas propiedades del nuevo James Bond

Robert Pattinson se ha caracterizado por mantener un perfil discreto y alejado de los reflectores, con la intención de proteger su privacidad y su vida familiar; sin embargo, algunas de sus propiedades inmobiliarias, han llamado la atención por su arquitectura, ubicación privilegiada y lujosos detalles.

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La casa de Robert Pattinson y Suki Waterhouse en Hollywood Hills

Una de las propiedades más llamativas vinculadas al actor es una residencia de estilo colonial español que habría adquirido junto a su pareja, la actriz y cantante Suki Waterhouse en 2022, por aproximadamente 5.3 millones de dólares.

Construida en 1939, esta residencia cuenta con tres habitaciones y tres baños y medio, además, su diseño de estilo clásico destaca por los techos altos con vigas de madera, puertas arqueadas, pisos oscuros y una chimenea de ladrillo. La cocina combina gabinetes de madera, superficies de mármol y electrodomésticos de alta gama.

Mientras que en el exterior, cuenta con jardines escalonados, una pequeña piscina, terraza y una zona de descanso con pérgola y chimenea.

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Las lujosas propiedades de Robert Pattinson y Suki Waterhouse Getty Images

La histórica mansión de Los Feliz donde vivió Robert Pattinson

Antes de mudarse a Hollywood Hills, Pattinson tuvo una espectacular mansión en Los Feliz, Los Ángeles, conocida como Seyler House, que fue construida en 1922 por el arquitecto Stiles O. Clements. El actor la adquirió en 2011 por 6.275 millones de dólares y la vendió tres años después.

Con aproximadamente 372 metros cuadrados, la mansión está rodeada de amplios jardines y destaca por su arquitectura colonial española, con vitrales, vigas de madera, azulejos antiguos y arcos decorativos.

Uno de sus mayores atractivos es un pasadizo secreto que conduce a un antiguo bar clandestino de la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.

Las propiedades inmobilirias de Robert Pattinson Getty Images

¿Dónde vive actualmente Robert Pattinson?

Aunque sus antiguas propiedades han dejado ver su gusto por las residencias con personalidad arquitectónica, actualmente el actor y Suki Waterhouse viven con su hija en una casa alquilada en Beverly Hills.

De acuerdo con una entrevista concedida a GQ en junio de 2026, la vivienda cuenta con un gimnasio privado que Pattinson ha utilizado para prepararse físicamente para sus proyectos cinematográficos, especialmente para The Batman, y seguramente ahora para interpretar al 007.

Sin embargo, el cambio de vecindario también ha representado una nueva etapa para el británico, quien anteriormente se identificaba más con el ambiente relajado de la zona este de Los Ángeles.