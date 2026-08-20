Suki Waterhouse confiesa si siente celos de las compañeras de reparto de Robert Pattinson

Suki Waterhouse y Robert Pattinson llevan años formando una de las parejas más discretas de Hollywood. Ahora, la cantante se sinceró sobre una cuestión inevitable al tratarse de dos actores: ¿siente celos cuando su prometido trabaja con otras mujeres?

Aunque reconoce que todo puede depender de la persona con la que se está, aseguró que los celos no son realmente un problema dentro de su relación con Pattinson, algo que atribuye a la confianza y las bases que han construido juntos.

Ya sabes, si alguno de los dos dice algo como: ‘Creo que le gustas’, nos lo tomamos un poco a broma. Nuestra manera de reaccionar es que él responde: ‘Pues claro’. Aunque en realidad no lo piensa, ¿sabes? Suki Waterhouse

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La pareja comenzó su relación en 2018 y dio la bienvenida a su primera hija en 2024. Desde entonces, ambos han continuado desarrollando sus carreras mientras intentan encontrar un equilibrio entre el trabajo y su vida familiar.

De hecho, Waterhouse ha hablado recientemente de las dificultades que implica pasar tiempo separada de Pattinson debido a sus rodajes y explicó que esa distancia también ha influido en las canciones de su nuevo disco. Aunque los celos no formen parte habitual de su relación, Waterhouse convirtió esos pequeños escenarios hipotéticos en inspiración para “Morals”, canción incluida en Loveland, su álbum lanzado en julio de 2026.