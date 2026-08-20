¿Johnny Depp vuelve como Jack Sparrow? El millonario sueldo que pide para actuar junto a Margot Robbie

Disney prepara una nueva etapa para la franquicia Piratas del Caribe con Margot Robbie al frente de la sexta entrega, y aunque la película introducirá nuevos personajes y una historia renovada, el capitán Jack Sparrow podría volver a surcar los mares y protagonizar uno de los regresos más esperados de la saga.

De acuerdo con diferentes medios, Johnny Depp estaría en negociaciones para volverse a poner en la piel del Capitán Jack Sparrow, aunque con una participación mucho más reducida que en las entregas anteriores.

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¿Johnny Depp regresará como Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6?

En entrevista con el medio Deadline, el productor Jerry Bruckheimer confirmó que mantiene conversaciones con Johnny Depp, mientras el equipo creativo trabaja en el desarrollo de un guión que podría marcar el esperado regreso del actor como el capitán Jack Sparrow.

“Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guión y esperamos poder sacar esto adelante”, declaró Bruckheimer.

El actor podría recibir la cifra de 22.5 millones de dólares, que corresponde a una oferta anterior para que Depp protagonizara una sexta película de la exitosa franquicia; sin embargo, los conflictos legales con Amber Heard deterioraron su relación con Disney y terminaron alejándolo del proyecto.

En ese contexto, Depp llegó a afirmar que no volvería como Jack Sparrow ni siquiera por 300 millones de dólares y un millón de alpacas, pero si llegan a un acuerdo, el actor podría retomar uno de sus personajes más famosos.

Los futuros proyectos de Johnny Depp en Hollywood

Por otra parte, Johnny también trabaja en proyectos como Ebenezer: A Christmas Carol, dirigida por Ti West, y Day Drinker, thriller de acción que protagoniza junto a Penélope Cruz y Madelyn Cline.

Estas producciones podrían marcar su regreso a grandes proyectos de Hollywood y abrir la puerta a su esperado retorno como Jack Sparrow.

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