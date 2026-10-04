Durante años, Sylvester Stallone se consolidó como uno de los actores de acción más admirados por su impresionante físico mientras protagonizaba películas como Rocky y Rambo; sin embargo, detrás de los músculos, las exigencias físicas le causaron serios problemas de salud.

Con 80 años, el actor ha confesado por primera vez los sacrificios que llevaron al extremo su cuerpo, al grado de experimentar bulimia durante la filmación de Rocky III, mientras intentaba mantener el físico que exigen sus personajes.

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Las exigencias físicas de Sylvester Stallone para mantener su cuerpo musculoso

Durante una entrevista con The New York Time, Stallone recordó que tras el éxito de Rocky, comenzó a ver su físico como parte esencial de sus personajes, al punto de considerarlo una especie de “armadura”.

Para Rocky, Stallone imaginó inicialmente a un hombre de aspecto común, pero con el avance de la saga decidió darle mayor importancia a su físico, y para Rambo, llevó esta transformación más lejos y buscó un cuerpo atlético y muy definido, aunque sin el volumen muscular de Arnold Schwarzenegger.

“Empecé a pensar: diseña tu cuerpo como un jaguar, un gato. No grande como Arnold, sino más salvaje y agresivo, y muy flexible y atlético”, contó.

Sylvester Stallone habla de los sacrificios extremos detrás de su físico que lo llevaron a la bulimia James Drake/Getty Images

La bulimia que desarrolló Sylvester Stallone

El actor reveló por primera vez que esas exigencias físicas lo llevaron a desarrollar problemas con la comida, al punto de padecer bulimia.

“Entonces se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico. Aquí lo escucharon primero”, confesó Stallone a The New York Times.

Durante la preparación de Rocky III, Stallone llevó su físico al extremo: aseguró haber reducido su grasa corporal hasta 2.6 % y tener dificultades para retener los alimentos.

“No podía mantener nada dentro. O no quería mantenerlo dentro porque me había obsesionado tanto con mantener ese nivel de condición física, literalmente una especie de culto obsesivo al cuerpo”, explicó.

En 2023, el actor había detallado al Wall Street Journal su dieta extrema de la época: “Mi desayuno eran dos galletas de avena hechas con arroz integral y 10 tazas de café, y sufría todo tipo de efectos físicos debilitantes”.

Sylvester Stallone también consumió esteroides

La transformación física de Stallone también incluyó el uso de esteroides, el actor reconoció que seguía ciclos de seis semanas de uso y seis de descanso, aunque no reveló qué sustancias utilizaba.

“Hay gente que dice: ‘No consigues ese cuerpo de forma natural’. No, no lo consigues”, sostuvo. “Pero eso también tuvo un precio terrible”, y agregó: “No fue hasta que hice Cop Land, cuando tuve que interpretar al tipo más débil de la habitación, que me sentí algo liberado”, recordó.

Los años de exigencia física dejaron consecuencias en la salud de Stallone, quien reveló haberse sometido a nueve operaciones de espalda, dos de hombro y tres fusiones cervicales. “He abusado de mi cuerpo”, reconoció.