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De Verity a Digger: las películas que llegan a la pantalla grande este fin de semana y no te puedes perder

La cartelera de este primer fin de semana de octubre ofrece opciones muy diferentes: desde el suspenso psicológico de ‘Verity’ y la sátira de ‘Digger’, entre otros títulos.

Octubre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
De Verity a Digger: las películas que llegan a la pantalla grande este fin de semana y no te puedes perder

De Verity a Digger: las películas que llegan a la pantalla grande este fin de semana y no te puedes perder

Instagram/@verityfilm

Si estás buscando un buen plan para este fin de semana, octubre llega con una cartelera renovada y opciones para todos los gustos. La pantalla grande se llena de nuevas historias que van desde aventuras familiares y películas animadas hasta thrillers y esperadas adaptaciones literarias.

Los estrenos de cine de la primera semana de octubre que no te puedes perder

Estos son algunos de los estrenos que llegan a los cines durante los primeros días de octubre y que los amantes del séptimo arte no querrán perderse.

Verity: La sombra de un engaño

‘Verity: La sombra de un engaño’, basada en la novela de Colleen Hoover y protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, sigue a una escritora que llega a la casa de una autora incapacitada para terminar su saga literaria.

Sin embargo, al descubrir sus escritos, encuentra secretos inquietantes que podrían cambiarlo todo, en una cinta que combina misterio, drama y suspenso.

Digger

‘Digger’, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, sigue a un poderoso empresario petrolero que, tras provocar un desastre de grandes dimensiones, emprende una misión para intentar salvar a la humanidad.

La película combina comedia negra, sátira y ciencia ficción, con un reparto que incluye a Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons y John Goodman.

El último gran golpe

Russell Crowe protagoniza esta historia criminal como Manco Kapak, un empresario de clubes nocturnos que planea retirarse, pero ve sus planes frustrados tras el robo de una gran suma de dinero. La aparición de un cártel y un misterioso comprador complica aún más la situación, desatando una trama de crimen, dinero y ambición.

Pinocho: El lado oscuro

Esta película presenta una versión de terror del clásico personaje infantil como parte del Twisted Childhood Universe, donde Pinocho emprende una violenta búsqueda contra quienes considera malvados mientras intenta cumplir su deseo de convertirse en un niño humano, transformando por completo el cuento que generaciones han conocido.

Sorop: Herencia diabólica

Esta película de terror sigue a dos hermanas que regresan al pueblo donde crecieron tras la muerte de su tío. Allí descubren un antiguo ritual que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos, obligándolas a enfrentarse con secretos familiares que creían enterrados.

La cinta combina terror sobrenatural, misterio y elementos de folklore, convirtiéndose en una opción para la temporada de Halloween.

Así que, si estás pensando en escapar de la rutina y pasar unas horas frente a la pantalla grande, este fin de semana hay varias historias nuevas esperando por ti.

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