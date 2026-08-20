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La DEA se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere: esto se sabe

La investigación sobre la repentina muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere dio un nuevo giro después de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se incorporara a las indagatorias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Agosto 20, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: lo que dijo sobre su hija y el futuro antes de morir

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KMazur/WireImage for ABC Cable Networks Group

Hayden murió el domingo 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Fuentes cercanas al caso confirmaron que la DEA se unió a la investigación, sin embargo, hasta ahora las autoridades no han explicado públicamente cuál será la función específica de la agencia ni han confirmado que la muerte esté relacionada con algún delito federal.

¿Por qué interviene la DEA en el caso de Hayden Panettiere?

La participación de la DEA podría estar relacionada con la necesidad de determinar el origen y la naturaleza de los medicamentos o sustancias encontrados en el lugar. Según el informe policial, en el inmueble había medicamentos que presuntamente utilizaba la actriz y se encontró Narcan, nombre comercial de la naloxona, un fármaco empleado para revertir temporalmente una sobredosis de opioides.

Los audios de emergencia también habrían mencionado una posible sobredosis y un paro cardíaco.

El cuerpo de Hayden Panettiere es entregado a su familia tras realizarle la autopsia

NEW YORK, NY - FEBRUARY 08: Hayden Panettierre attends the Rebecca Taylor Fall 2005 fashion show during the Olympus Fashion Week at Bryant Park February 8, 2005 in New York City. (Photo by Evan Agostini/Getty Images)

Evan Agostini/Getty Images

La autopsia no encontró señales de traumatismo

La Oficina del Forense del Condado de Greenville realizó la autopsia, pero el examen preliminar no permitió establecer la causa exacta del fallecimiento. Tampoco se encontraron señales de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte.

La Policía de Greenville informó inicialmente que no había indicios evidentes de violencia ni circunstancias sospechosas en el lugar. Aun así, mantiene abierta la investigación en colaboración con el forense y ahora con la DEA.

Por ello, no se ha confirmado que Hayden Panettiere haya sido víctima de homicidio ni que muriera por una sobredosis.

De acuerdo con reportes basados en documentos policiales, Brian Hickerson, expareja intermitente de Hayden Panettiere, y su hermano Zach se encontraban en la residencia cuando ocurrió el fallecimiento.

Un portavoz policial también aclaró que una revisión de bienestar realizada posteriormente en la casa de un familiar de Hickerson no estaba vinculada con la investigación sobre la muerte de la actriz.

El representante de Panettiere señaló que no existen más detalles que puedan compartirse mientras las indagatorias continúan, aunque expresó su esperanza de que se haga justicia.

Hayden Panettiere
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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