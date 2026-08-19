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El cuerpo de Hayden Panettiere es entregado a su familia tras realizarle la autopsia

Dos días después de la muerte de la actriz de Heroes y Nashville, sus restos fueron entregados a su familia; la autopsia no encontró signos de traumatismo y la causa oficial de muerte continúa pendiente.

Agosto 19, 2026 • 
Tania Franco
El cuerpo de Hayden Panettiere es entregado a su familia tras realizarle la autopsia

John Parra/WireImage

A dos días de la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, su cuerpo fue entregado a su familia mientras continúa la investigación para determinar qué provocó su fallecimiento.

La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero Panettiere fue declarada sin vida a las 2:32 p. m.

El cuerpo de Hayden Panettiere es entregado a su familia tras realizarle la autopsia

Evan Agostini/Getty Images

¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

La oficina forense del condado de Greenville realizó la autopsia el 17 de agosto y determinó de manera preliminar que “no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte”. Hasta ahora tampoco se han reportado indicios de que haya existido un acto criminal.

La mamá de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte y señala a Brian Hickerson

Getty Images

Sin embargo, la causa y la manera de muerte todavía no han sido determinadas. Las autoridades esperan los resultados del análisis toxicológico y otras pruebas, un proceso que podría tardar varias semanas. El 18 de agosto, una vez concluida la autopsia inicial, el cuerpo de la actriz fue entregado a su familia y trasladado a una funeraria. La investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento continúa abierta.

Hayden Panettiere
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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