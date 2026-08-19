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Chris Evans habla de su faceta como papá y revela lo que más lo sorprendió tras el nacimiento de su hija

El actor de Avengers habló sobre la paternidad junto a su esposa, Alba Baptista, y confesó que desde la llegada de Alma Grace sus prioridades cambiaron por completo.

Agosto 19, 2026 • 
Tania Franco
Chris Evans habla de su faceta como papá y revela lo que más lo sorprendió tras el nacimiento de su hija

Jamie McCarthy/WireImage

Chris Evans está viviendo una de las etapas más personales de su vida. El actor de 45 años habló recientemente sobre su experiencia como padre de Alma Grace Baptista Evans, la primera hija que comparte con su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista. La pequeña nació el 24 de octubre de 2025 en Massachusetts, poco más de dos años después de la boda de la pareja.

¿Qué dijo Chris Evans sobre su hija Alma Grace?

Durante un encuentro con The Dodo, mientras convivía con dos perros en adopción, Evans confesó que una de las sensaciones que más lo han sorprendido de la paternidad es cuánto desea estar cerca de su hija, incluso cuando ya la tiene entre sus brazos.

La extrañas mientras la estás cargando, ¿sabes a qué me refiero? Es una sensación extraña. Solo quieres estar cerca de ella todo el tiempo.
Chris Evans
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(Photo by Taylor Hill/Getty Images)

La llegada de Alma también transformó su relación con el trabajo. Días antes, durante la Fan Expo Boston, Evans reconoció que sus prioridades han cambiado y que ahora necesita una razón realmente importante para alejarse de casa y aceptar un nuevo proyecto.

Aprendiendo a ser papá

Evans y Baptista se casaron en septiembre de 2023, primero con una ceremonia privada en Cape Cod y posteriormente con otra celebración en Portugal. Dos años después dieron la bienvenida a Alma Grace, manteniendo prácticamente todo el embarazo fuera del ojo público.

Chris Evans habla de su faceta como papá y revela lo que más lo sorprendió tras el nacimiento de su hija

Matt Winkelmeyer/VF24/WireImage for Vanity Fair

Desde entonces, ambos han protegido especialmente la privacidad de su hija. Hollywood continúa formando parte de sus planes, pero su familia ocupa ahora el primer lugar.

Chris Evans
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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