Shakira anuncia apoyo millonario para reconstruir escuelas en Colombia tras terremoto

Shakira volvió a poner su labor filantrópica en el centro de la atención internacional tras viajar a Quibdó, Chocó, una de las regiones más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Durante su visita, la cantante anunció un paquete de apoyo para la recuperación de escuelas y de la educación superior en la zona.

Uno de los principales compromisos consiste en apoyar la reconstrucción de 10 escuelas en el Chocó, mediante una alianza entre la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, y la Fundación Howard G. Buffett. La artista también se comprometió personalmente a impulsar la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, institución pública considerada clave para la educación superior del departamento.

¿Cuánto dinero se destinará?

Además de los proyectos educativos impulsados directamente por Shakira y Howard Buffett, se anunció un compromiso inicial de 1.25 millones de dólares para la recuperación educativa.

De esa cantidad, 500 mil dólares provendrán del FIFA Global Citizen Education Fund, otros 500 mil dólares serán aportados por Live Nation como contrapartida y 250 mil dólares serán destinados por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Los recursos estarán dirigidos a respaldar la recuperación de infraestructura educativa afectada por el desastre.

Es importante precisar que los 1.25 millones de dólares no corresponden exclusivamente a una donación personal de Shakira. Se trata de un esfuerzo conjunto de distintas organizaciones y aliados. La participación de la cantante incluye su compromiso con la reconstrucción de escuelas y de la universidad, además de la labor de su fundación.

El impacto del terremoto en las escuelas

El sismo provocó graves daños en infraestructura de distintas regiones de Colombia. En el Chocó, alrededor de 40 escuelas colapsaron por completo, mientras que cientos de centros educativos resultaron afectados en diferentes niveles, de acuerdo con reportes de Associated Press.

Durante su recorrido por Quibdó, Shakira visitó instalaciones educativas dañadas y se reunió con estudiantes. La artista destacó que la recuperación de las escuelas debe mantenerse como una prioridad incluso después de que concluya la etapa de emergencia.

La preocupación tiene un componente especialmente significativo para la cantante, cuya Fundación Pies Descalzos lleva décadas trabajando para ampliar el acceso a la educación de niños y jóvenes en comunidades vulnerables de Colombia.