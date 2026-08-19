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Callum Turner revela su deseo de convertirse en padre tras su boda con Dua Lipa

El actor británico, Callum Turner, ha confesado que tener hijos y experimentar la paternidad, es una de sus prioridades familiares junto a Dua Lipa.

Agosto 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Callum Turner revela su deseo de convertirse en padre tras su boda con Dua Lipa

Callum Turner revela su deseo de convertirse en padre tras su boda con Dua Lipa

Getty Images

Tras celebrar su boda con Dua Lipa el pasado mes de mayo, Callum Turner aseguró que formar una familia, se ha convertido en una de sus principales prioridades en su nueva etapa de vida junto a la cantante.

El actor británico, asegura estar viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, por lo que dar el siguiente paso, se ha convertido en uno de sus más profundos deseos, pues quiere experimentar la paternidad en el futuro a corto plazo.

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Callum Turner habla por primera vez de su boda con Dua Lipa

Durante una entrevista con la edición británica de Esquire, Callum Turner, de 36 años, abrió su corazón y compartió detalles sobre uno de los momentos más especiales de su vida junto a su esposa, Dua Lipa, de 30.

Fue increíble. Fue el día más bonito de mi vida”, declaró el actor sobre la ceremonia, que calificó de “bastante surrealista” al ver la reacción de sus fans. “Fuimos al parque el día siguiente y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicitaciones!’”, contó.

Callum Turner quiere tener hijos con Dua Lipa

Cuando le preguntaron cómo imaginaba su vida en los próximos años, el actor respondió de manera breve, pero contundente: “Más de lo mismo. Familia”.

Sin embargo, la respuesta que está dando de qué hablar, fue la que dio cuando le preguntaron si la paternidad estaba dentro de sus planes a corto plazo con Dua: “Obviamente, sí. Tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos”.

Las declaraciones de Dua Lipa sobre formar una familia con Callum Turner

En cuanto al deseo de convertirse en padres, Dua Lipa también ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de formar una familia; sin embargo, lo ha hecho con cierta cautela debido a la exigencia de su agenda profesional.

Es como la pregunta constante de cuándo habrá un buen momento, cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira”, dijo la cantante. “Creo que es una de esas cosas que sucederán cuando tengan que suceder”, añadió.

Mientras Callum se prepara para el estreno de su película One Night Only, Dua trabaja en su cuarto álbum de estudio, y aunque ambos atraviesan importantes etapas en sus respectivas carreras, la pareja podría estar contemplando hacer una pausa para dar prioridad a su vida familiar y cumplir su deseo de convertirse en padres.

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