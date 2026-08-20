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Él es Homer Gere, el exitoso hijo de Richard Gere que comienza a conquistar Hollywood

A sus 26 años, el hijo de Richard Gere protagoniza junto a Kaia Gerber The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy.

Agosto 20, 2026 • 
Tania Franco
Él es Homer Gere, el exitoso hijo de Richard Gere que comienza a conquistar Hollywood

Jamie McCarthy/Getty Images

Durante años, Homer Gere se mantuvo relativamente alejado de los reflectores que han acompañado a su padre, Richard Gere, durante décadas. Sin embargo, el joven de 26 años, después de estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos (Brown University), dio el salto profesional a la actuación y ya suma proyectos junto a algunos de los nombres más reconocidos de Hollywood.

Richard Gere - Cindy Crawford

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

¿Quién es Homer Gere?

Homer James Jigme Gere nació el 6 de febrero de 2000 y es hijo de Richard Gere y la actriz y modelo Carey Lowell. Su nombre tiene una historia familiar: Homer y James hacen referencia a sus abuelos, mientras que Jigme, de origen tibetano, significa “sin miedo” y está relacionado con la cercanía de su padre con el budismo.

En 2026, su nombre comenzó a ganar mayor exposición gracias a la tercera temporada de Euphoria, donde interpreta a Dylan Reid. Su participación marcó su debut televisivo y lo colocó dentro de una de las producciones juveniles más comentadas de los últimos años.

Él es Homer Gere, el exitoso hijo de Richard Gere que comienza a conquistar Hollywood

(Photo by Monica Schipper/Getty Images)

Una de las nuevas caras de Hollywood

Homer forma parte de The Shards, producción de Ryan Murphy basada en la novela de Bret Easton Ellis y ambientada en Los Ángeles durante los años 80. En ella interpreta a Robert y comparte créditos con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.

Richard Gere y Cindy Crawford fueron una de las parejas más mediáticas de principios de los 90 y estuvieron casados entre 1991 y 1995. Más de tres décadas después, sus hijos coinciden frente a las cámaras, aunque ambos han construido sus carreras de manera independiente.

Kaia Gerber - Homer Gere

Frank Micelotta/Getty Images

Richard Gere no ha ocultado el orgullo que siente al ver a Homer abrirse camino como actor. En junio de 2026 habló sobre el inicio de su carrera y destacó no solamente su talento, sino la manera en la que está enfrentando la atención que comienza a recibir. Incluso bromeó con que ya podía “pasarle el testigo”.

Con una formación que combina psicología, artes visuales, investigación y cine, Homer Gere comienza a demostrar que su historia va más allá de ser “el hijo de Richard Gere”.

Richard Gere Cindy Crawford Kaia Gerber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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