Él es Homer Gere, el exitoso hijo de Richard Gere que comienza a conquistar Hollywood

Durante años, Homer Gere se mantuvo relativamente alejado de los reflectores que han acompañado a su padre, Richard Gere, durante décadas. Sin embargo, el joven de 26 años, después de estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos (Brown University), dio el salto profesional a la actuación y ya suma proyectos junto a algunos de los nombres más reconocidos de Hollywood.
¿Quién es Homer Gere?
Homer James Jigme Gere nació el 6 de febrero de 2000 y es hijo de Richard Gere y la actriz y modelo Carey Lowell. Su nombre tiene una historia familiar: Homer y James hacen referencia a sus abuelos, mientras que Jigme, de origen tibetano, significa “sin miedo” y está relacionado con la cercanía de su padre con el budismo.
En 2026, su nombre comenzó a ganar mayor exposición gracias a la tercera temporada de Euphoria, donde interpreta a Dylan Reid. Su participación marcó su debut televisivo y lo colocó dentro de una de las producciones juveniles más comentadas de los últimos años.
Una de las nuevas caras de Hollywood
Homer forma parte de The Shards, producción de Ryan Murphy basada en la novela de Bret Easton Ellis y ambientada en Los Ángeles durante los años 80. En ella interpreta a Robert y comparte créditos con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.
Richard Gere y Cindy Crawford fueron una de las parejas más mediáticas de principios de los 90 y estuvieron casados entre 1991 y 1995. Más de tres décadas después, sus hijos coinciden frente a las cámaras, aunque ambos han construido sus carreras de manera independiente.
Richard Gere no ha ocultado el orgullo que siente al ver a Homer abrirse camino como actor. En junio de 2026 habló sobre el inicio de su carrera y destacó no solamente su talento, sino la manera en la que está enfrentando la atención que comienza a recibir. Incluso bromeó con que ya podía “pasarle el testigo”.
Con una formación que combina psicología, artes visuales, investigación y cine, Homer Gere comienza a demostrar que su historia va más allá de ser “el hijo de Richard Gere”.