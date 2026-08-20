Nueva Barbie de Marilyn Monroe: cuánto cuesta y dónde comprarla en México

La edición especial, identificada con el modelo JJY00, comenzó a venderse el 18 de agosto de 2026 y está dirigida principalmente a coleccionistas y admiradores de la estrella estadounidense.

¿Cuánto cuesta la Barbie de Marilyn Monroe?

La nueva Barbie Signature Marilyn Monroe tiene un precio oficial de mil 500 pesos mexicanos, aunque el monto final puede variar por el tipo de cambio, los impuestos y los gastos de envío.

En tiendas y plataformas de venta en línea de México también se encuentra anunciada por precios que van de mil 300 a 2 mil 900 pesos.

Así es la Barbie inspirada en Marilyn Monroe

El diseño está inspirado en el vestido rosa que Marilyn utilizó para interpretar “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en la película Gentlemen Prefer Blondes, estrenada en 1953.

La muñeca luce un vestido rosa intenso con un gran moño en la parte posterior, guantes largos, joyería brillante y el característico cabello rubio platino de la actriz. Además, incluye una base y un certificado de autenticidad.

Los diseñadores Robert Best y Linda Kyaw participaron en la creación de la pieza, mientras que Diana Leto estuvo a cargo del empaque. Mattel presentó esta edición como un homenaje a Marilyn Monroe, nacida el 1 de junio de 1926, y a su legado como una de las figuras más reconocidas del cine mundial.