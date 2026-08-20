Quién es Georgia Dane, la hija de Eric Dane que debuta como actriz junto a su madre Rebecca Gayheart

Con tan solo 14 años, la hija menor de Rebecca Gayheart y del fallecido actor Eric Dane, hará su gran debut en la pantalla, Georgia Dane trabajará junto a su madre en una producción que será estrenada el próximo mes de septiembre.

Su debut llega en un momento especialmente significativo para ella, pues se da a tan solo unos meses después de la muerte de su padre, el reconocido por sus actuaciones en Grey’s Anatomy y Euphoria, quien falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

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El debut como actriz de Georgia Dane, hija de Rebecca Gayheart y Eric Dane

Georgia Dane está lista para conquistar Hollywood, la joven de 14 años hará su debut como actriz junto a su madre en El océano entre ellos (The Ocean Between Them), una nueva película de Lifetime que llegará a la pantalla el próximo 26 de septiembre.

La cinta forma parte de la programación especial “La fuerza de una vida” de Lifetime y tiene a Rebecca Gayheart como protagonista, donde interpreta a Joan, una madre que enfrenta una angustiosa situación cuando su hija Miranda, interpretada por Jessica Lord, desaparece en el mar durante unas vacaciones en Belice.

En la historia, Georgia Dane interpreta a Ashley, la hija menor de Joan, por lo que compartirá escenas con su propia madre en una producción que marcará su primera incursión profesional en la actuación.

El debut como actriz de Georgia Dane, hija de Rebecca Gayheart y Eric Dane Amanda Edwards/Getty Images

¿Quién es Georgia Dane, la hija menor de Rebecca Gayheart y Eric Dane?

Georgia Geraldine Dane nació el 28 de diciembre de 2011 y es la menor de los hijos de Eric Dane y Rebecca Gayheart, y desde que nació, ha estado rodeada de figuras importantes de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, Georgia ha mantenido un perfil relativamente discreto, durante su infancia tuvo algunas apariciones junto a sus padres en eventos públicos y, en 2024, acompañó a su padre a la premiere de Bad Boys: Ride or Die.

Antes de dar el gran salto a la actuación, Georgia se graduó de la secundaria, apenas tres meses después de la muerte de su padre, y su madre Rebecca, no dudó en felicitarla en su perfil de Instagram.

"¡Enhorabuena, Georgia!” escribió la orgullosa madre junto a una foto de su hija aceptando un girasol mientras cruzaba el escenario con un vestido rosa y un jersey negro. “Has terminado la secundaria y has sobrevivido a un año increíblemente difícil”, continuó Gayheart. “Estoy tan orgullosa de ti, tu tenacidad, determinación y gracia han quedado completamente a la vista. Bienvenido al instituto, no tengo duda de que estás preparada”.

Ahora Georgia está lista para comenzar a escribir su propia historia en Hollywood, demostrando un increíble talento, heredado por sus padres.