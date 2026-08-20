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Yolanda Andrade compró un nicho en la Basílica de Guadalupe: su hermana revela la razón

La conductora mexicana Yolanda Andrade adquirió un nicho en el complejo de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde desea que sean depositadas sus cenizas cuando llegue el momento de partir.

Agosto 20, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
yolanda andrade

Getty

Durante una entrevista, Marilé, hermana de Yolanda Andrade explicó que la conductora ha comenzado a poner en orden algunos asuntos personales, como documentos, testamento y decisiones relacionadas con su última voluntad.

“Tiene su nicho ahí en la Basílica. Sí, ahí compró un nicho, y bueno, algunos, donde quiere que esté ella y tal vez su mamá”, declaró la hermana de la conductora.

¿Por qué Yolanda Andrade compró un nicho en la Basílica?

La elección estaría relacionada con la profunda devoción que Yolanda Andrade siente por la Virgen de Guadalupe. Su intención es que sus restos permanezcan en ese recinto religioso y, posiblemente, compartir el espacio con su madre.

Marilé reconoció que le resulta difícil conversar con su hermana sobre asuntos como el testamento, los documentos y el lugar donde descansarán sus cenizas. Sin embargo, aseguró que la familia respeta las decisiones de la presentadora y permanece a su lado durante el complicado proceso de salud que enfrenta.

Yolanda Andrade enfrenta altibajos de salud

La noticia se conoce en medio de la batalla que Yolanda Andrade libra contra diferentes padecimientos. La propia conductora ha asegurado públicamente que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares.

La presentadora ha hablado del cansancio físico, las dificultades de movilidad y los cambios que ha experimentado en su vida. También ha pedido empatía y respeto para las personas que atraviesan enfermedades complejas.

Según Marilé, su hermana vive días buenos y otros más difíciles. En algunos momentos expresa su deseo de despedirse de sus seres queridos, mientras que en otros hace planes para viajar y convivir con su familia.

Yolanda Andrade
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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