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Georgia Dane
Georgia Dane, la hija menor de Rebecca Gayheart y del fallecido actor Eric Dane que hace su debut en Hollywood junto a su madre.
Entretenimiento
Quién es Georgia Dane, la hija de Eric Dane que debuta como actriz junto a su madre Rebecca Gayheart
A sus 14 años, Georgia Dane comienza a escribir su propia historia en Hollywood, la hija menor de los actores Eric Dane y Rebecca Gayheart hará su debut como actriz.
Agosto 20, 2026
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Melisa Velázquez