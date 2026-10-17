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Uñas ‘Quiet Halloween': 5 diseños sutiles y sofisticados para llevar en la temporada mística

Descubre cómo sumarte al espíritu de la temporada a través de la manicura sin perder la sobriedad. Diseños minimalistas, pinceladas refinadas y una paleta nocturna se unen para reinterpretar la estética mística con total elegancia.

Octubre 16, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Uñas cat eye para Halloween

La manicura ‘cat eye’ en tonos del bosque son perfectas para temporada de octubre.

Getty Images

Llega la temporada de octubre y, con ella, la inspiración mística que envuelve estas fechas. Sin embargo, sumarse a la atmósfera de la temporada no tiene por qué ser sinónimo de estampados recargados o diseños estridentes.

En sintonía con la filosofía del quiet luxury, surge la tendencia ‘Quiet Halloween’: una propuesta de manicura pensada para quienes buscan guiños sutiles y misteriosos pero impecablemente sofisticados.

A continuación, reunimos cinco opciones de diseño que capturan la esencia de la época con sobriedad y distinción:

1. La manicura francesa en negro azabache (Midnight french)

Un clásico atemporal que se reinventa para la temporada. La tradicional línea blanca del diseño francés se sustituye por un trazo ultra fino en color negro azabache sobre una base nude o de acabado natural ligeramente rosado. Es el balance perfecto entre elegancia cotidiana y un toque de misterio nocturno.

2. Estrellas y constelaciones en hilo de oro

Inspirada en la astrología y el cielo nocturno, esta propuesta utiliza bases transparentes o en tonos topo y espresso. Sobre ellas, se trazan delicadísimos puntos y pequeñas estrellas de cuatro puntas en tono dorado o plata vieja. El resultado es un diseño etéreo, delicado y con el brillo justo.

3. El efecto cat-eye ahumado

Para quienes prefieren la profundidad del color sin necesidad de llevar dibujos, el acabado magnético o cat-eye en tonalidades borgoña, verde bosque o gris marengo es una elección infalible. Al capturar la luz en movimiento, crea un velo ahumado que evoca una estética envuelta en misterio sin perder un ápice de elegancia.

4. Micro-art místico sobre base desnuda

Esta alternativa demuestra que menos es más. Consiste en mantener las uñas al natural o con un velo de brillo pulido, agregando un único detalle diminuto por mano: la silueta minimalista de una luna creciente en la lunula o una pequeña cruz estilizada en un solo dedo. Un guiño imperceptible a primera vista, pero fascinante al detalle.

5. Degradado vampírico u ombré borgoña

Inspirado en las tonalidades intensas de la temporada, este diseño fusiona la calidez del tono vino merlot o cherry cola hacia los bordes en un sutil desvanecido al negro. La transición es tan suave que aporta volumen y profundidad visual a las manos de forma pulida y sumamente refinada.

Consejos de estilismo para llevarlas con éxito

El corte ideal: Funcionan de maravilla en uñas cortas o de longitud media con forma almendrada o squoval (cuadrada con bordes redondeados).

El acabado: Mantén las cutículas perfectamente hidratadas y opta por una capa final de
con acabado cristalino para prolongar la nitidez de los trazos.

manicura halloween
Marjorie Daphnis
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