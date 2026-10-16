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Aniversario de Flabelus 2026

Estuvimos en el Parque Quetzalcóatl para celebrar el aniversario de Flabelus, una experiencia inspirada en Dorothy y su viaje por el mundo de Oz.

Octubre 16, 2026

Platicamos con Beatriz de los Mozos, CEO y fundadora de la marca, quien nos compartió por qué eligió México para esta celebración: uno de sus mercados más importantes y el país donde cuenta con más tiendas. A través de diferentes mundos y escenarios, los invitados emprendieron su propio recorrido de descubrimiento, en una celebración donde la fantasía, la moda y la imaginación fueron protagonistas.

Aniversario de Flabelus 2026
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Yael Sandler

Michell Dandler

Nathalia Milan

Lulu Motta

Yael Sandler, Mariana Villalobos, Nathalia Milan y Michell Sandler