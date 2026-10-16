U2 en México: ¿cuándo serán sus conciertos? Fechas, boletos y detalles de la preventa

Nueve años después de su última visita, U2 regresará a la Ciudad de México con dos conciertos programados para 2027, como parte de su gira Carnaval De Luz presents: The Greatest Show on Earth.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la agrupación está integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., anunció las primeras fechas de su gira, que comenzará en México y continuará por otros países de Latinoamérica, como Brasil y Argentina.

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Cuándo serán los conciertos de U2 en México 2027

La agrupación se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 23 y 26 de febrero de 2027, la banda confirmó la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales y reveló los detalles de la venta de boletos para sus conciertos en el país.

¿Cuándo será la preventa de boletos para U2 en México?

La venta de boletos para los conciertos de U2 en México se realizará en varias etapas: la preventa Banamex será el 21 de octubre, seguida de la venta para fans registrados en la plataforma de la banda el 22, y finalmente, la venta general comenzará el viernes 23 de octubre.

Hasta el momento no se han revelado los precios de los boletos, será hasta que comience la venta oficial que se podrán conocer.

¿Qué se sabe de la nueva gira de U2: Carnaval De Luz presents: The Greatest Show on Earth?

El recorrido Carnaval De Luz presents: The Greatest Show on Earth marcará el regreso de U2 a los escenarios latinoamericanos y acompañará una nueva etapa discográfica para la agrupación, que lleva el nombre de ‘Carnaval de Luz’ y que será lanzado el próximo 13 de noviembre de 2026.

El anuncio de la gira llegó acompañado del estreno de “The Greatest Show on Earth” y su videoclip, dirigido por Anton Corbijn. Filmado en blanco y negro, muestra a los integrantes de U2 con máscaras en el desierto, en una propuesta que mezcla música y magia.

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