EXCLUSIVA: Clara Dalmao revela cómo fue interpretar a Thalía y las reacciones a la serie de Timbiriche

La serie de Timbiriche llegó a ViX para revivir la historia de una de las agrupaciones más importantes del pop mexicano. Sin embargo, su estreno también ha generado opiniones divididas, particularmente por la manera en que aborda la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, una historia que ha sido objeto de controversia y de un proceso judicial.

En medio de la conversación que ha despertado la producción, conversamos en exclusiva con Clara Dalmao, la actriz uruguaya que interpreta a Thalía, quien compartió detalles inéditos sobre su proceso de casting, el trabajo que realizó para dar vida a la cantante y su reacción ante las distintas posturas que han surgido alrededor de la serie.

¿Cómo consiguió el papel de Thalía en Timbiriche?

Aunque ahora forma parte del elenco principal, Clara Dalmao confesó que inicialmente había realizado audiciones para personajes mucho más pequeños y que, en ambas ocasiones, fue rechazada. La oportunidad de interpretar a Thalía llegó cuando se encontraba trabajando en Chile. Fue entonces cuando recibió una llamada para realizar una nueva audición, esta vez para uno de los personajes principales.

Me llamaron, me dijeron que querían probarme para uno de los personajes principales, que era Thalía. Hasta ese momento yo no sabía de qué iba a tratar la serie. Sabía que era de los 80 y se iba a filmar en Uruguay, nada más. Clara Dalmao

Clara Dalmao revela cómo fue interpretar a Thalía y las reacciones a la serie de Timbiriche IG: @dalmaoclara

La actriz explicó que uno de sus principales desafíos fue el acento mexicano, por lo que recibió grabaciones y material de archivo para preparar su interpretación. Viajó a Uruguay para presentar el casting y, apenas unos días después, recibió la noticia de que había conseguido el papel.

La reacción de la audiencia

Los primeros dos episodios de la serie, disponibles en ViX, se concentran principalmente en la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano, un tema que ha provocado diversas reacciones entre el público. Durante la entrevista, Dalmao habló con respeto sobre el comunicado emitido por integrantes de Timbiriche y las opiniones que ha generado la producción.

Creo que todos entendemos muchísimo la postura y, bueno, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo, no? Lo entendemos y desde nuestro lado simplemente podemos decir que lo hicimos con toda nuestra dedicación y cariño y ojalá eso también se pueda transmitir. Clara Dalmao

Clara Dalmao revela cómo fue interpretar a Thalía y las reacciones a la serie de Timbiriche Foto: @dalmaoclara

La actriz también reconoció que las opiniones divididas eran comprensibles debido al vínculo emocional que distintas generaciones mantienen con la agrupación.

Al final, Timbiriche es una banda que marcó generaciones, pero que además creció con el público, que se instaló en el corazón de mucha gente. Clara Dalmao

Para Dalmao, tanto quienes desean conocer la historia a través de la ficción como quienes prefieren no verla tienen razones que merecen ser respetadas.

Así se preparó Clara Dalmao para interpretar a Thalía

Para construir su personaje, la actriz realizó una extensa investigación sobre los primeros años de la trayectoria de Thalía, especialmente durante su etapa en Timbiriche.

Miré muchísimas entrevistas, principalmente de los 80, algunas de después también, pero más que nada de la era de Timbiriche. Me leí recortes de revistas, de reportajes que le habían hecho, videos musicales, me vi incluso algunos pedacitos de telenovelas. Clara Dalmao

¿Cómo se preparó Clara Dalmao para interpretar a Thalía? IG: @dalmaoclara

A pesar de su admiración por la cantante, Clara confesó que no tuvo contacto directo con ella durante el proceso de preparación. Una vez concluida su investigación, decidió concentrarse en el guion y en la construcción emocional del personaje, con el objetivo de desarrollar una interpretación que respondiera a la historia planteada por la serie.

El elenco grabó las canciones con Kiko Campos

Una de las revelaciones más interesantes de la entrevista fue que los actores grabaron sus propias voces para interpretar los éxitos musicales de Timbiriche. Clara confirmó que trabajaron con Kiko Campos, productor musical vinculado a la historia original de la agrupación, una experiencia que describió como especialmente significativa.

Todos cantamos en estudio. Trabajamos con Kiko Campos, que es el productor original de Timbiriche. Fue increíble, increíble grabar en estudio. Clara Dalmao

La actriz explicó que su sesión con el productor se realizó por videollamada y que, previamente, el elenco había trabajado durante meses con la coach vocal Ximena Amor. Además de preparar sus voces, los actores tuvieron que aprender coreografías y perfeccionar el acento mexicano antes de comenzar las grabaciones.

¿Cómo fue el ambiente con el elenco?

La actriz también destacó el ambiente que se construyó durante el rodaje y la cercanía que desarrolló con sus compañeros. En particular, mencionó a Iker Solano, que interpreta a Diego Schoening, con quien comparte una relación especial dentro de la historia, y a Ceci, quien interpreta a su madre en la ficción.

Con Iker desarrollamos una amistad muy linda. También, como en la serie tenemos un vínculo especial, creo que desarrollamos como una complicidad muy linda y siempre era muy disfrutable trabajar juntos. Claudia Dalmao

Clara Dalmao revela cómo fue interpretar a Thalía y las reacciones a la serie de Timbiriche IG: @iker.solano_

Sobre el trabajo de dirección, recordó que el actor y codirector de la serie, Alberto Guerra propuso una serie de preguntas que llevaron a los actores a explorar aspectos más profundos de sus personajes, desde sus miedos hasta sus deseos e incomodidades.

Ojalá que la serie sea fuente de nostalgia y de cariño, y que a la vez también sea una pequeña chispa para generar preguntas y cuestionamientos sobre esas cosas del pasado que quizás nos olvidamos cuando hablamos del pasado. Clara Dalmao

Finalmente, subrayó que, aunque los años ochenta son recordados con cariño, también existían conductas que en aquel momento se normalizaban y que hoy merecen cuestionarse. De esta manera, Clara Dalmao espera que su interpretación de Thalía contribuya a recuperar una etapa emblemática de Timbiriche, sin perder de vista las conversaciones que la historia del grupo sigue generando en la actualidad.