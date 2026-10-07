Revista
Síguenos en:
Belleza

Uñas ciruela: el tono otoñal que hace que tus manos luzcan más elegantes y sofisticadas

Las uñas ciruela son perfectas para quienes buscan una manicura intensa, elegante y con personalidad, convirtiéndose en una de las apuestas más sofisticadas del otoño.

Octubre 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Uñas ciruela: el tono otoñal que hace que tus manos luzcan más elegantes y sofisticadas

Uñas ciruela: el tono otoñal que hace que tus manos luzcan más elegantes y sofisticadas

Instagram/@jenifernails._

El otoño trae consigo una paleta de colores cálidos, profundos y envolventes, y entre ellos destaca uno que promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada: el ciruela, un tono intenso, femenino y sofisticado, que aporta un toque de elegancia a las manos sin resultar tan severo como el negro.

Su mezcla de matices rojizos y violetas permite conseguir una manicura llamativa, pero fácil de llevar, y que además, se ha convertido en una de las favoritas de los meses fríos porque combina con los colores característicos de la temporada, como chocolate, camel, beige, gris y borgoña.

Te podría interesar: Uñas terracota: la tendencia más cálida y elegante del otoño que ilumina las manos

¿Por qué las uñas ciruela son la opción perfecta para el otoño?

El secreto para que tus uñas ciruela luzcan impactantes, está en elegir el acabado adecuado, pues un esmalte ciruela brillante puede hacer que las manos luzcan más cuidadas y luminosas, mientras que una versión mate ofrece una estética moderna y discreta.

Estas son algunas de las combinaciones o efectos más bonitos de la temporada:

Ciruela glossy

Se trata de una manicura completamente lisa en un intenso tono ciruela y con acabado brillante, que aporta un aire minimalista, elegante y sofisticado, además de combinar fácilmente con cualquier look.

Francesa ciruela

Este diseño parte de una base nude rosada y sustituye la clásica línea blanca de la manicura francesa por una en tono ciruela, creando una versión otoñal, sofisticada y minimalista.

Ciruela con dorado

Combina el profundo tono ciruela con delicados detalles dorados, como líneas finas, pequeños puntos o sutiles toques metálicos que elevan la manicura sin esfuerzo para lucir más glamurosa.

Ciruela cromado

Un acabado espejo sobre el tono ciruela aporta un efecto moderno y sofisticado, ideal para quienes buscan una manicura más llamativa.

Ciruela ombré

Un elegante degradado que parte de un intenso tono ciruela y se desvanece suavemente hacia un nude o rosa translúcido, creando una manicura delicada, femenina y sofisticada que no pasa desapercibida.

Ciruela cat eye

Un diseño que combina la profundidad del tono ciruela con un efecto magnético y aterciopelado que crea destellos de luz sobre las uñas, un resultado sofisticado, moderno y envolvente para el otoño.

Si buscas una manicura otoñal que destaque sin perder elegancia, el ciruela es una apuesta segura.

Manicure Dark Merlot
Belleza
Manicura ‘Dark Merlot': la tendencia de uñas más elegante para sustituir al negro en Halloween
Con el sofisticado matiz del vino tinto maduro, este tono profundo, jugoso y de alto brillo aporta el toque justo de misticismo a tus manos sin perder el sello ‘quiet luxury’.
Octubre 02, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Belleza
‘Espresso nails': La manicura café profundo que estiliza las manos y sustituye al negro este otoño
Octubre 05, 2026
Belleza
Uñas blancas: los diseños que harán que tus manos luzcan más delicadas y elegantes
Agosto 28, 2026
Belleza
Uñas cortas y con 3 diseños para iniciar el año
Enero 05, 2026

Uñas
Melisa Velázquez
Relacionadas
Uñas terracota: la tendencia más cálida y elegante del otoño que ilumina las manos
Belleza
Uñas terracota: la tendencia más cálida y elegante del otoño que ilumina las manos
Octubre 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dakota Johnson
Belleza
El labial de Dakota Johnson que resalta los ojos verdes y avellana en otoño
Octubre 01, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Los perfumes favoritos de las WAGs del Mundial 2026: así huelen las parejas de los futbolistas
Belleza
Los perfumes favoritos de las WAGs del Mundial 2026: así huelen las parejas de los futbolistas
Junio 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿A qué huelen las figuras del Mundial 2026? Estos son los perfumes que usan los futbolistas
Belleza
Los perfumes de lujo que usan las estrellas del Mundial 2026
Junio 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Tipos de ácidos para la cara y cómo usarlos
Belleza
Descubre los maravillosos efectos de los ácidos para la cara en tu piel
Enero 11, 2021
 · 
Melisa Velázquez
El 2026 y el regreso de la delgadez extrema
Belleza
El 2026 y el regreso de la delgadez extrema
La estética vuelve a estrecharse en pasarelas y redes, pero el amor propio no debería hacerlo
Diciembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
La Casa Azul de Frida Kahlo pone en tendencia las uñas azul cobalto
Belleza
La Casa Azul de Frida Kahlo inspira la tendencia de uñas azul cobalto que arrasa esta temporada
La icónica Casa Azul, hogar de la pintora Frida Kahlo, se ha convertido en la referencia estética detrás del manicure que está conquistando la temporada: el azul cobalto.
Mayo 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los aromas mexicanos que están conquistando la perfumería de alta gama
Belleza
Los aromas mexicanos que conquistan la perfumería moderna
La riqueza botánica y cultural de México ha comenzado a conquistar la perfumería moderna a nivel internacional.
Junio 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez