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Carolyn Bessette-Kennedy y el arte de vestir con elegancia: 7 claves de su estilo atemporal

Carolyn Bessette, esposa de John F. Kennedy Jr., marcó la década de los 90 con su estilo minimalista y atemporal, que sigue inspirando hasta el día hoy.

Noviembre 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las claves del estilo minimalista y atemporal de Carolyn Bessette-Kennedy

Las claves del estilo minimalista y atemporal de Carolyn Bessette-Kennedy

Getty Images

Aunque alcanzó gran notoriedad por su relación con John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette se convirtió en un referente de estilo durante los años 90 gracias a su estética minimalista, una influencia que sigue vigente e inspirando a nuevas generaciones.

La publicista estadounidense, recordada por su discreción, convirtió la sencillez en su mayor sello de identidad y demostró que no se necesita un guardarropa excesivo para vestir con sofisticación, convirtiéndose en un referente del lujo silencioso.

Las claves del estilo minimalista y atemporal de Carolyn Bessette-Kennedy

Los looks de Carolyn se caracterizaban por las siluetas limpias, los colores neutros, las prendas de excelente calidad y una cuidadosa atención a los detalles, y es que lejos de perseguir cada tendencia, apostaba por piezas clásicas que podía combinar de distintas maneras sin perder elegancia.

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La base de su elegancia fueron los tonos neutros

Carolyn fue un referente del minimalismo en los años 90, su estilo se distinguía por prendas de cortes sencillos y una paleta de tonos neutros como negro, blanco, beige y azul marino, una estética sobria que transmitía sofisticación y demostraba que la elegancia está en los básicos de calidad y la ausencia de excesos.

Prendas clásicas y atemporales

La sastrería era uno de sus grandes distintivos: pantalones rectos, blazers entallados y camisas blancas que combinaba con faldas midi y abrigos largos. Su preferencia por firmas como Calvin Klein y Prada reflejaba una elegancia sencilla y atemporal.

Carolyn Bessette-Kennedy

Carolyn Bessette-Kennedy

Mitchell Gerber/Corbis/VCG via Getty Images

Adoptó la filosofía del lujo silencioso

Más allá de las prendas, Carolyn destacaba por apostar por un guardarropa reducido y versátil, en el que repetía básicos sin temor, su filosofía era simple: vestir para sí misma, priorizando la calidad sobre la cantidad y la elegancia sobre las tendencias pasajeras.

Accesorios icónicos

En lugar de recurrir a joyas llamativas o complementos excesivos, Carolyn prefería accesorios que acompañaran el conjunto sin robarle protagonismo.

Sus gafas de sol oscuras, bolsos de líneas sencillas, cinturones delgados y joyería delicada reflejaban su filosofía de vestir, pues cada elemento tenía una función dentro del look y contribuía a mantener una imagen armoniosa.

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Carolyn Bessette-Kennedy

Getty Images

Complementos básicos

El calzado era otro elemento clave de su estilo, Carolyn prefería diseños minimalistas, como bailarinas, tacones discretos y sandalias de tiras finas, que aportaban elegancia y versatilidad sin restar protagonismo al conjunto.

Uno de los elementos que más popularizó, fueron los mocasines de dálmata de la firma Prada.

Evitaba las tendencias

La clave del estilo de Carolyn era mantenerse fiel a su identidad sin perseguir tendencias pasajeras, pues su sencillez y coherencia siguen inspirando décadas después y nos recuerdan que la elegancia está en elegir prendas de calidad que reflejen nuestra personalidad.

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Carolyn Bessette-Kennedy

Getty Images

Rutina de belleza effortless

Su rutina de belleza seguía la misma filosofía minimalista: piel luminosa, maquillaje natural y cabello suelto o recogido en un chongo bajo, una estética sencilla que sigue inspirando por su apuesta por realzar la belleza natural sin perder la esencia personal.

El legado de Carolyn Bessette-Kennedy demuestra que la verdadera elegancia no consiste en tener más ropa, sino en saber elegirla.

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Carolyn Bessette-Kennedy
Melisa Velázquez
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