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El discreto funeral de Antoine de Massy: las emotivas palabras de Alexandre Grimaldi y el mensaje del príncipe Alberto II

La familia principesca de Mónaco se reunió para despedir al joven de 29 años en una ceremonia marcada por recuerdos personales, gestos íntimos y un homenaje que conmovió a los asistentes. Su muerte continúa bajo investigación.

Noviembre 06, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Antoine de Massy, Alexandre Grimaldi y príncipe Alberto II

La familia real monaguesca despidió a Antoine.

Instagram @antoinedemassy / Getty Images

La familia Grimaldi se reunió el miércoles 4 de noviembre en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco para despedir a Antoine de Massy, quien falleció a los 29 años. La ceremonia religiosa se desarrolló con discreción y contó con la presencia de varios integrantes de la familia principesca, entre ellos el príncipe Alberto II, la princesa Charlène, Carolina y Estefanía de Mónaco.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Alexandre Grimaldi, hijo del príncipe Alberto II y Nicole Coste, participó en el traslado del féretro y dedicó unas palabras a su primo, a quien recordó como un hermano mayor. Su mensaje, pronunciado en inglés y francés, estuvo lleno de recuerdos compartidos y cariño.

Funeral de Antoine de Massy

Un último adiós disctreto para Antoine.

Instagram @palaisprincierdemonaco

Alexandre Grimaldi recuerda a Antoine como un hermano mayor

Alexandre, de 23 años, tomó la palabra durante el servicio religioso para recordar la cercanía que mantuvo con Antoine desde la infancia. Entre las anécdotas que compartió, recordó que su primo le enseñó a conducir en el estacionamiento del Monte-Carlo Country Club.

También evocó los viajes que realizaron juntos al Caribe, que describió como algunos de los momentos más felices de su vida.

Alexandre Grimaldi

Alexandre Grimaldi es hijo del príncipe Alberto II y Nicole Coste.

Marc Piasecki/Getty Images for Miu Miu

Al concluir su homenaje, Alexandre se dirigió directamente a Antoine con una frase que resumió el afecto que sentía por él: “Te quiero ahora y siempre”.

El joven fue uno de los cuatro hombres que ayudaron a llevar el féretro al interior de la catedral, en un gesto que reflejó la cercanía entre ambos.

El mensaje del príncipe Alberto II y la familia Grimaldi

El príncipe Alberto II y la princesa Charlène acompañaron a los familiares durante la despedida. Aunque no se ha reportado que el soberano pronunciara un discurso durante el funeral, ambos habían expresado públicamente su pesar tras conocerse la muerte de Antoine, en un comunicado difundido por el Palacio Principesco el 26 de octubre.

Funeral de Antoine de Massy

Funeral de Antoine de Massy

Instagram @pointdevue

En el mensaje, señalaron que estaban entristecidos por el fallecimiento del joven y que compartían el dolor de sus familiares y seres queridos. También recordaron su pasión por el tenis y su vínculo con la historia deportiva del principado.

La presencia de Alberto y Charlène en la ceremonia, junto con las princesas Carolina y Estefanía, mostró el acompañamiento de la familia principesca a los padres de Antoine, el barón Christian de Massy y Cécile Gelabale.

El pequeño homenaje que acompañó a Antoine de Massy

Entre los detalles más conmovedores de la ceremonia estuvo un pequeño muñeco tejido a crochet con la figura de un perro, colocado sobre el féretro. El objeto fue elegido por su padre como recuerdo del cariño que Antoine sentía por los animales y de su propio perro, Tounin.

Funeral de Antoine de Massy

Un dulce adiós para Antoine.

Instagram @pointdevue

La despedida también tuvo un componente musical. Al concluir el servicio, se escuchó The Sun Died, de Ray Charles, una canción que Antoine apreciaba. Posteriormente, el cortejo se dirigió al cementerio de Mónaco, donde fue sepultado.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y miembros de la sociedad monegasca, en una despedida que combinó el carácter solemne de la ocasión con recuerdos muy personales del joven.

La muerte de Antoine de Massy continúa bajo investigación

Antoine de Massy fue encontrado sin vida el 25 de octubre en una zona ajardinada cercana al museo Villa Sauber, en Mónaco. Tenía 29 años y era nieto de la princesa Antoinette, hermana mayor del príncipe Rainiero III, lo que lo convertía en primo de Alberto II.

Las circunstancias de su muerte siguen siendo investigadas por las autoridades. Un hombre de 42 años, de nacionalidad ucraniana, fue imputado por homicidio involuntario y por no prestar asistencia a una persona en peligro. Permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento y se presume inocente.

Funeral de Antoine de Massy

Amigos cercanos y familia se reunieron en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco para despedir a Antoine.

Instagram @pointdevue

El barón Christian de Massy, padre de Antoine, también se ha referido públicamente al caso y ha rechazado que la muerte de su hijo haya sido un accidente o un suicidio, aunque señaló que no podía ofrecer más detalles debido a la investigación en curso.

Por ahora, la familia ha despedido a Antoine en una ceremonia marcada por la intimidad y el recuerdo de los vínculos que construyó a lo largo de su vida, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Antoine de Massy príncipe Alberto
Marjorie Daphnis
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