¿Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se divorciaron? Esto se sabe sobre su relación

En medio de la polémica que enfrenta Inés Gómez Mont tras su detención en Florida, Estados Unidos, su vida personal vuelve a acaparar la atención mediática, esta vez, nuevas versiones apuntan a que la conductora se habría separado de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

De acuerdo con la información difundida, la pareja llevaría aproximadamente dos años separada y una supuesta infidelidad por parte del empresario habría sido el motivo que desencadenó la ruptura.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se divorciaron por una supuesta infidelidad

De acuerdo con una investigación del periodista Alberto Tavira, publicada en Cuna de Grillos, la expresentadora de televisión y el empresario llevarían aproximadamente dos años separados.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el comunicador, Inés y Víctor habrían formalizado su divorcio en Estados Unidos, aunque ninguno ha confirmado públicamente esta información.

Te podría interesar: ¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont y quiénes son?

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se divorciaron por una supuesta infidelidad Instagram/@inesgomezmont

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es el supuesto motivo de su separación, pues de acuerdo con las fuentes de Tavira, Inés habría descubierto una infidelidad de su esposo, lo que le habría afectado profundamente y la llevó a tomar la decisión de terminar con su matrimonio de más de 10 años.

“El lugar de Inés, pues ya lo ocupa otra damisela y desde luego que esto pues ocasionó primero la separación física de la pareja, del matrimonio y posteriormente los llevó a firmar el divorcio. Que es lo que me dice este contacto”, aseguró Tavira.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la supuesta mujer con quien Víctor habría engañado a Inés, y tampoco existen confirmaciones públicas sobre estos señalamientos.

Te podría interesar: Así ha cambiado el rostro de Inés Gómez Mont: del glamour televisivo a su imagen más reciente

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se divorciaron por una supuesta infidelidad Instagram/@inesgomezmont

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont ahora que está detenida en Estados Unidos?

La situación legal de Inés Gómez Mont podría complicarse en los próximos días, luego de que un juez federal de Florida rechazara el recurso con el que buscaba recuperar su libertad en Estados Unidos. La exconductora permanece bajo custodia de las autoridades migratorias y ahora deberá recurrir a otra instancia para intentar salir del centro de detención.

Aunque su detención ocurrió por cuestiones migratorias, en México enfrenta tres órdenes de aprehensión, por lo que su futuro dependerá tanto de las decisiones de las autoridades estadounidenses como de los procedimientos judiciales pendientes en nuestro país.