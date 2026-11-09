Revista
Síguenos en:
Realeza

Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con sus icónicos pendientes de perlas

La princesa de Gales recuperó una de las joyas más emblemáticas de Diana de Gales durante el Remembrance Sunday en Londres. Te contamos la historia detrás de los pendientes, que tienen más de cuatro décadas de historia.

Noviembre 09, 2026 • 
Tania Franco
Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con sus icónicos pendientes de perlas

Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con sus icónicos pendientes de perlas

Getty Images

Las joyas de la familia real británica son mucho más que accesorios, representan historias, recuerdos y vínculos que trascienden generaciones. Este 8 de noviembre de 2026, Catalina, princesa de Gales, volvió a demostrarlo al elegir unos pendientes de perlas y diamantes que pertenecieron a su suegra, la princesa Diana, para asistir al Servicio Nacional del Recuerdo en Londres.

La elección no pasó desapercibida. En una de las ceremonias más solemnes del calendario británico, dedicada a honrar a quienes perdieron la vida en servicio militar, Kate Middleton recuperó una de las piezas más reconocibles del joyero de Lady Di, estableciendo una conexión simbólica entre ambas princesas de Gales.

Diana Tiara

Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con sus icónicos pendientes de perlas

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton?

Conocidos como los Collingwood Pearl and Diamond Drop Earrings, estos pendientes fueron un regalo de la joyería londinense Collingwood a Diana antes de su boda con el entonces príncipe Carlos, celebrada el 29 de julio de 1981.

Su diseño combina diamantes con grandes perlas colgantes en forma de lágrima. Con el paso de los años, se convirtieron en una de las joyas favoritas de Diana, quien los utilizó en banquetes de Estado, recepciones diplomáticas y otros compromisos oficiales.

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton?

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton?

Princess Diana Archive/Getty Images

Tras su fallecimiento en 1997, los pendientes permanecieron como parte de su legado familiar y posteriormente pasaron al joyero de Kate Middleton, quien los ha incorporado a sus apariciones públicas más importantes. Más allá de su valor histórico y económico, las perlas tienen un significado especial dentro de la tradición de la realeza británica. Se asocian con la elegancia, la pureza, la lealtad y la integridad, además de utilizarse tradicionalmente en ocasiones solemnes.

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton?

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton?

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Las joyas de Diana y la reina Isabel II que Kate Middleton recuperó en un mismo fin de semana

El homenaje a Diana no fue el único gesto de Kate Middleton hacia las mujeres que han marcado la historia de la monarquía británica.

Las joyas de Diana y la reina Isabel II que Kate Middleton recuperó en un mismo fin de semana

Las joyas de Diana y la reina Isabel II que Kate Middleton recuperó en un mismo fin de semana

Getty Images

Un día antes, el 7 de noviembre, la princesa asistió junto al príncipe Guillermo al Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall, donde lució unos pendientes de diamantes que pertenecieron a la reina Isabel II, conocidos como Diamond Orbital Pendant Earrings.

Así, en dos ceremonias consecutivas, Kate Middleton recuperó joyas de dos figuras fundamentales de la familia real británica, demostrando cómo estas piezas históricas continúan formando parte de la identidad y las tradiciones de la monarquía.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Marius Borg Høiby
Realeza
El asalto a Marius Borg en Skaugum pone bajo la lupa la seguridad de la monarquía noruega
Noviembre 09, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Antoine de Massy, Alexandre Grimaldi y príncipe Alberto II
Realeza
El discreto funeral de Antoine de Massy: las emotivas palabras de Alexandre Grimaldi y el mensaje del príncipe Alberto II
Noviembre 06, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?
Realeza
Detienen a Thomas Markle, padre de Meghan, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil
Noviembre 06, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Cortes de pelo en la realeza
Realeza
¿Existe un protocolo para el cabello de las mujeres de la realeza? Esto es lo que realmente se espera
Noviembre 05, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Alberto de Mónaco, Christian de Massy y Antoine de Massy
Realeza
Antoine de Massy: su padre rompe el silencio sobre su muerte y se confirma dónde será enterrado
El primo segundo del príncipe Alberto II de Mónaco murió a los 29 años en circunstancias que siguen bajo investigación. Su padre rechaza que se haya tratado de un accidente, mientras el hombre imputado por el caso permanece en prisión preventiva.
Noviembre 03, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
La enfermedad de los Tudor parecida al coronavirus
Realeza
El sudor inglés, la enfermedad de la era Tudor parecida al coronavirus
Julio 19, 2020
 · 
Alejandra Morón
La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia?
Realeza
La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia?
La princesa de Asturias sorprendió en los Premios Princesa de Asturias 2026 al recuperar una joya familiar con más de seis décadas de historia, vinculada a la boda de sus abuelos y a tres generaciones de mujeres de la realeza.
Octubre 23, 2026
 · 
Tania Franco
Harry y Meghan acusan acoso de paparazzi con drones
Realeza
Los planes navideños de Meghan y Harry: ¿pasarán Navidad en Reino Unido con la familia real?
Mientras se acerca la Navidad, los duques de Sussex tendrían en mente una celebración diferente este año. Una decisión familiar podría marcar la diferencia en sus planes para las fiestas.
Noviembre 04, 2026
 · 
Marjorie Daphnis