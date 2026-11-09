Las joyas de la familia real británica son mucho más que accesorios, representan historias, recuerdos y vínculos que trascienden generaciones. Este 8 de noviembre de 2026, Catalina, princesa de Gales, volvió a demostrarlo al elegir unos pendientes de perlas y diamantes que pertenecieron a su suegra, la princesa Diana, para asistir al Servicio Nacional del Recuerdo en Londres.

La elección no pasó desapercibida. En una de las ceremonias más solemnes del calendario británico, dedicada a honrar a quienes perdieron la vida en servicio militar, Kate Middleton recuperó una de las piezas más reconocibles del joyero de Lady Di, estableciendo una conexión simbólica entre ambas princesas de Gales.

Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con sus icónicos pendientes de perlas Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton?

Conocidos como los Collingwood Pearl and Diamond Drop Earrings, estos pendientes fueron un regalo de la joyería londinense Collingwood a Diana antes de su boda con el entonces príncipe Carlos, celebrada el 29 de julio de 1981.

Su diseño combina diamantes con grandes perlas colgantes en forma de lágrima. Con el paso de los años, se convirtieron en una de las joyas favoritas de Diana, quien los utilizó en banquetes de Estado, recepciones diplomáticas y otros compromisos oficiales.

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton? Princess Diana Archive/Getty Images

Tras su fallecimiento en 1997, los pendientes permanecieron como parte de su legado familiar y posteriormente pasaron al joyero de Kate Middleton, quien los ha incorporado a sus apariciones públicas más importantes. Más allá de su valor histórico y económico, las perlas tienen un significado especial dentro de la tradición de la realeza británica. Se asocian con la elegancia, la pureza, la lealtad y la integridad, además de utilizarse tradicionalmente en ocasiones solemnes.

¿Cuál es la historia de los pendientes de perlas de Lady Di que llevó Kate Middleton? Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Las joyas de Diana y la reina Isabel II que Kate Middleton recuperó en un mismo fin de semana

El homenaje a Diana no fue el único gesto de Kate Middleton hacia las mujeres que han marcado la historia de la monarquía británica.

Las joyas de Diana y la reina Isabel II que Kate Middleton recuperó en un mismo fin de semana Getty Images

Un día antes, el 7 de noviembre, la princesa asistió junto al príncipe Guillermo al Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall, donde lució unos pendientes de diamantes que pertenecieron a la reina Isabel II, conocidos como Diamond Orbital Pendant Earrings.

Así, en dos ceremonias consecutivas, Kate Middleton recuperó joyas de dos figuras fundamentales de la familia real británica, demostrando cómo estas piezas históricas continúan formando parte de la identidad y las tradiciones de la monarquía.