CHANEL y le19M presentan la Galerie du 19M Shanghai
Fundado por CHANEL y dedicado a la creación y transmisión de los Métiers d’art de la Moda y la Decoración, le19M presentará un programa cultural abierto a todo el público del viernes 25 de septiembre al domingo 15 de noviembre de 2026, en el Museum of Art Pudong (MAP) de Shanghái.
Liderado por la Galerie du 19M, este nuevo proyecto internacional encarnará los valores fundamentales de los Métiers d’art: pasión, transmisión, innovación y generosidad. Celebrado en Shanghái, una ciudad de contrastes, intercambio y gran vitalidad creativa, el proyecto promoverá un diálogo entre las Maisons d’art de le19M y las escenas creativas contemporáneas de China y Francia.
Ubicada en el corazón de la ciudad, frente al Bund, la Galerie du 19M Shanghai invitará a sus visitantes —amantes del arte y la artesanía, estudiantes, familias o simplemente personas curiosas— a emprender un recorrido por una exposición inmersiva.
Centrada en los conocimientos y técnicas artesanales tradicionales, al tiempo que revela la riqueza de un extraordinario patrimonio vivo, la exposición tenderá un puente entre la excelencia de los Métiers d’art franceses y el dinamismo del actual panorama artesanal y cultural chino.
“Con este nuevo proyecto internacional, la Galerie du 19M extiende los valores de las Maisons d’art —pasión, transmisión y generosidad— más allá de sus muros parisinos. A través de un diálogo creativo concebido para todos los públicos, el proyecto ofrece una exploración sensorial de los Métiers d’art que combina patrimonio, técnicas contemporáneas y experiencias participativas, reafirmando el savoir-faire como un lenguaje creativo universal”. *Bruno Pavlovsky, presidente de CHANEL SAS, presidente de CHANEL Fashion y presidente de le19M.
Fundado por CHANEL en 2021, le19M reúne a once Maisons d’art de moda y decoración, así como a más de 700 artesanos y expertos que poseen conocimientos y técnicas excepcionales. También alberga la Galerie du 19M, un espacio abierto a todos, dedicado a la transmisión y celebración de los Métiers d’art.
Como tercer capítulo internacional de la Galerie du 19M, esta edición en Shanghái marcará un importante hito: el proyecto ocupará todo el tercer piso del Museum of Art Pudong, adoptando la forma de un recorrido lúdico e inspirador.