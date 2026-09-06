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Arte y Cultura

CHANEL y le19M presentan la Galerie du 19M Shanghai

Fundado por CHANEL y dedicado a la creación y transmisión de los Métiers d’art de la Moda y la Decoración, le19M presentará un programa cultural abierto a todo el público del viernes 25 de septiembre al domingo 15 de noviembre de 2026, en el Museum of Art Pudong (MAP) de Shanghái.

Septiembre 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Liderado por la Galerie du 19M, este nuevo proyecto internacional encarnará los valores fundamentales de los Métiers d’art: pasión, transmisión, innovación y generosidad. Celebrado en Shanghái, una ciudad de contrastes, intercambio y gran vitalidad creativa, el proyecto promoverá un diálogo entre las Maisons d’art de le19M y las escenas creativas contemporáneas de China y Francia.

Ubicada en el corazón de la ciudad, frente al Bund, la Galerie du 19M Shanghai invitará a sus visitantes —amantes del arte y la artesanía, estudiantes, familias o simplemente personas curiosas— a emprender un recorrido por una exposición inmersiva.

Centrada en los conocimientos y técnicas artesanales tradicionales, al tiempo que revela la riqueza de un extraordinario patrimonio vivo, la exposición tenderá un puente entre la excelencia de los Métiers d’art franceses y el dinamismo del actual panorama artesanal y cultural chino.

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“Con este nuevo proyecto internacional, la Galerie du 19M extiende los valores de las Maisons d’art —pasión, transmisión y generosidad— más allá de sus muros parisinos. A través de un diálogo creativo concebido para todos los públicos, el proyecto ofrece una exploración sensorial de los Métiers d’art que combina patrimonio, técnicas contemporáneas y experiencias participativas, reafirmando el savoir-faire como un lenguaje creativo universal”. *Bruno Pavlovsky, presidente de CHANEL SAS, presidente de CHANEL Fashion y presidente de le19M.

Fundado por CHANEL en 2021, le19M reúne a once Maisons d’art de moda y decoración, así como a más de 700 artesanos y expertos que poseen conocimientos y técnicas excepcionales. También alberga la Galerie du 19M, un espacio abierto a todos, dedicado a la transmisión y celebración de los Métiers d’art.

Como tercer capítulo internacional de la Galerie du 19M, esta edición en Shanghái marcará un importante hito: el proyecto ocupará todo el tercer piso del Museum of Art Pudong, adoptando la forma de un recorrido lúdico e inspirador.

Chanel arte cultura
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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