Conoce a Pico García, fundador de Commando

Seas fan de hacer ejercicio, o no, seguramente más de una vez te has topado con alguno de estos estudios mientras vas por la calle. Luces bajas, música potente como la de un viernes por la noche y una buena vibra que contagia hasta al más apático. Commando. ¿Te suena? La apertura de su nuevo estudio 360º en Arcos Bosques nos tiene con unas ganas de darle con todo a la vida fit, pero, ¿cómo surge este imperio del ejercicio? Conoce a Pico García y su motivadora historia que dio vida a Commando.

Conoce a Pico García

¿Cómo surge la idea de crear Commando y toda la comunidad que le rodea?

Durante 23 años me dediqué a la vida nocturna. Fui director general de un antro icónico en la Ciudad de México y en Cancún. Tuve la oportunidad de iniciar ahí porque me encantaba la fiesta, todo lo que conlleva, la vida social como tal. En esa época pues yo conocí los excesos. Mi trabajo iba acompañado de la fiesta y así fue una larga etapa hasta que empecé a darme cuenta de que no era saludable y que no me iba a llevar ningún lado. Decido transformar mi vida, me interno en una clínica y me limpio. Deje de consumir cualquier tipo de sustancias. Este año cumplo 22 años limpio y sobrio.

Entonces ese tiempo y esa energía que empecé a tener al estar limpio, al no consumir nada, obviamente uno empieza a sentirse mucho mejor y mucho más saludable. Comencé a dedicrame mucho al deporte. Yo trabajaba solo en fin de semana, de jueves a sábado, todos los demás días tenía todo el tiempo libre así que yo ocupaba todo ese tiempo para hacer ejercicio, primero era porque quería transformar mi cuerpo. Llegué a construir un muy buen físico. Me veía muy bien y me sentía muy bien, y la gente lo veía, lo notaba y me lo decía, eso te aumenta el autoestima y esa es la raíz de Commando.

Cortesía

Siempre hay alguien cercano a ti que ve las cosas con más claridad que uno mismo y que te quiere ayudar, entonces ese era mi mejor amigo que hoy en día es mi socio de COMMANDO, muy conocido por ustedes, Erik Rubín. Los dos mutuamente siempre hemos sido como la voz de nuestra conciencia, entonces él me fue impulsando poco a poco a tomar la decisión que hoy en día más ha convertido en un ser humano más pleno, más contento porque definitivamente así como cuando era muy joven disfrutaba mucho de esa otra etapa de la vida, hoy en día me siento muy feliz de estar haciendo lo que estamos haciendo en Commando.

De esta manera empieza el primer paso para que yo me convirtiera en un coach profesional, me certifico y empiezo a entrenar de manera personalizada. Empecé a hacer asesorías virtuales, a distancia, tenía gente en Europa, Estados Unidos y obviamente muchos en muchas partes de la República al grado que ya no me daban las horas para poder atender a tanta gente. Y una vez más Eric que además es muy abusado, dijo: “Esto lo deberíamos de hacer masivo, vamos a hacer algo grande y tú tienes todo el potencial y te está yendo increíble. Hay que asociarnos, yo te ayudo.”.

Cortesía

Esa es la historia del inicio de COMMANDO. Empezamos con un solo estudio, chiquito en Salvador agraz en Santa Fe, teníamos solo 10 corredoras y aparte la idea que tenía él era muy clara, lo que es el Bootcamp en COMMANDO. Empezamos con salones pequeños y la realidad es que al poco tiempo ya teníamos mucha demanda, empezamos a crear comunidad a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo, no solo en el entrenamiento, sino repito, creando comunidad, involucrándonos, conociéndonos, algo que pues yo venía haciendo toda la vida.

Empieza a haber mucho ruido en esta industria que, en México pues la verdad hace casi siete años apenas empezaba fuimos el segundo estudio boutique en México, no había más. Empezó a venir gente muy entusiasta, y dentro de esta gente que empezó a venir, la vida es perfecta porque llegaron a nosotros unas personas interesadas en volverse nuestros socios, con un poder de capital para ayudarnos a crecer y la verdad es que embonaron con toda nuestra idea, con nuestra filosofía, con nuestras metas, con nuestros valores, padrísimo y hoy en día nosotros somos el grupo que ha ayudado a consolidar COMMANDO.

¿Cómo es que a través de tus valores y tu historia logras tu crear comunidad, que todas las personas sin importar su nivel físico, su condición o sus posibilidades, se sientan incluidas dentro de la clase y dentro de toda esta experiencia?

Que padre que preguntas esto. La respuesta como tal es muy orgánica. Es con base en compartir anécdotas de vida, con la que a lo mejor no todo el mundo se siente relacionado con algo en específico, pero sí con la generalidad.

En COMMANDO, nos enfocamos precisamente no solo en lo superficial de ven a cambiar tu cuerpo, justo hoy les decía terminando uno de los entrenamientos, sé que te cansas y sé que terminas muy cansado, pero no vienes a cansarte, vienes a ver cómo eres capaz de hacer cosas difíciles, eso yo no lo estudié ayer, ni yo dije, mañana voy a decir esto en todas las clases, son cosas con las que yo conecto al estar presente al estar real, al poner rutinas muy difíciles y ver cómo cada uno a su nivel, sin importar a qué velocidades corrieron, hicieron su mejor esfuerzo para terminar todos igual, me siento cansadísimo pero me siento muy orgulloso de lo que hice hoy.

Cortesía

Entonces nosotros en COMMANDO hemos logrado eso. Nosotros entrenamos en COMMANDO y ahí estamos igual que cualquiera, echando el pulmón, pero no dándonos por vencidos y entonces con esa experiencia real, dentro del entrenamiento, les estamos tocando fibras que no son musculares, fibras que son emocionales, entonces la gente conecta con eso, de una u otra manera. Esa es una experiencia que uno quiere compartir, como cuando lees un buen libro o ves una buena película, lo quieres repetir, quieres volver a sentir lo que se sintió, porque te causa alegría, satisfacción, orgullo, bienestar. Así que esa es la razón por la cual creamos comunidad.

¿Cuáles son tus planes a futuro para COMMANDO? Fuera de abrir nuevas sucursales, ¿cuál es la finalidad de todo esto?

Esa es una pregunta que yo mismo me hago varias veces. Yo tengo 55 años, normalmente te retiras a los 60 de cualquier trabajo, entonces yo empiezo a bromear de eso con mis socios o mis compañeros coaches que son 30 o 35 años menores que yo. Definitivamente no me siento de esa edad. Tengo hijos de 22 y 20 años y son atletas extremos, de eso viven, son profesionales en eso, sus entrenamientos, sus competencias, nuestras actividades recreativas, todo tienen que ver con actividad física, que no solo es por decisión, sino que es muy natural, es lo que nos gusta, lo que disfrutamos.

Entonces siendo muy honesto contigo, me veo trabajando menos horas como coach, pero tampoco me veo dejándolo por completo, por lo que me regresa esa comunidad. Ese agradecimiento, esos comentarios muy honestos que te dicen: “me estás ayudando a cambiar la vida. Esto que dijiste hoy me llegó de verdad.”.

Finalmente ¿Cuál es un consejo que le dirías a esa persona que todavía le causa un poco de ruido pararse a las cinco de la mañana y comenzar por cambiar su vida?

¡Atrévete a hacer cosas difíciles porque valen la pena! Cuesta trabajo. Yo me levanto todos los días de lunes a viernes a las cuatro de la mañana, cuando antes a esa hora estaba en la fiesta, entonces, son hábitos. Construye el hábito de que la motivación sea uno mismo, yo les digo, como bien decía en cada sesión, que la motivación sea el sentirte orgulloso de ti, de hacer las cosas que mucha gente no se atreve a hacer.

Cortesía

Suena a un cliché hoy en día, aparte es tendencia, pero te lo está diciendo alguien que lo ha vivido, con una historia que tiene todo el respaldo, atrévanse a hacer cosas difíciles, que la motivación no sea voy a cambiar mi cuerpo y quiero ver resultados en tres meses. No va a pasar, que tu motivación sea quiero tener una vida longeva y dentro de hoy, sin importar la edad que tenga, dentro de 10 años sé que voy a estar mucho mejor, no me voy a haber arrepentido de haber iniciado