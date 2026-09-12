¡Lady Gaga es mamá! Esto es lo que se sabe sobre su primer hijo con Michael Polansky

Lady Gaga comenzó una de las etapas más importantes de su vida lejos de los reflectores. La cantante, de 40 años, y su prometido, Michael Polansky, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja a People y The Hollywood Reporter este 11 de septiembre.

La pareja consiguió mantener la noticia completamente en privado. Entertainment Weekly reporta que el bebé nació a principios de 2026, aunque por el momento se desconocen su sexo, nombre y fecha exacta de nacimiento. Los representantes de Gaga tampoco han emitido una declaración oficial.

La noticia salió a la luz después de que Gaga y Polansky fueran fotografiados junto al bebé durante un paseo en el norte de California, donde la intérprete apareció llevándolo en brazos.