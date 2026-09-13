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Eva Longoria revela cómo está criando a su hijo Santiago y los valores que quiere inculcarle

Para Eva Longoria, la maternidad también significa criar a Santiago para que sea una persona empática, consciente y respetuosa.

Septiembre 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Eva Longoria revela cómo está criando a su hijo Santiago y los valores que quiere inculcarle

Eva Longoria revela cómo está criando a su hijo Santiago y los valores que quiere inculcarle

Getty Images

Eva Longoria, que alcanzó el éxito y la fama gracias a su papel de Gabrielle en Esposas Desesperadas, se convirtió en madre de Santiago Enrique Bastón, el 19 de junio de 2018, junto a su esposo, José Antonio “Pepe” Bastón.

Aunque Longoria no estaba demasiado interesada en la maternidad, admitió que convertirse en madrastra de los tres hijos de su esposo, hizo que se abriera a esa posibilidad, y la llegada de su hijo, marcó un antes y un después para la actriz.

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¿Cómo ha sido la maternidad para Eva Longoria?

La actriz ha contado que la maternidad transformó por completo sus instintos y le dio “nuevos ojos para ver el mundo”, tanto en su vida personal como profesional, además, el carácter alegre de Santiago hizo que la crianza resultara relativamente sencilla para sus padres desde sus primeros meses. En agosto de 2019, Longoria lo resumió así en una entrevista con Parents: “Está sano, es divertido, es dulce, duerme, come”.

Santiago ha crecido rápidamente y guarda un gran parecido con su madre, quien suele compartir momentos junto a él en redes sociales, mostrando la cercana relación que mantienen.

Desde el momento en que lo pusieron en mis brazos, nunca había conocido un amor como este”, escribió Longoria en Instagram cuatro meses después de su nacimiento, y los describió como un verdadero “milagro”.

Los valores que Eva Longoria quiere inculcar a su hijo Santiago

Desde que Santiago era pequeño, Longoria ha procurado integrarlo a su rutina como madre y profesional, y el niño la ha acompañado en rodajes, reuniones y distintos compromisos de trabajo.

¡Está conmigo todo el tiempo!”, contó la actriz a la revista People cuando Santiago tenía apenas 10 meses. “Si me sigues en Instagram, verás que está en el set conmigo, que está en reuniones conmigo”.

Para Longoria, incluir a su hijo en su día a día ha sido una de las claves para encontrar un equilibrio entre la maternidad y su carrera. “Incorporarlo en mi vida y en todo lo que hago” es parte de su filosofía como madre trabajadora, pues considera que muchas mujeres enfrentan ese mismo reto todos los días.

Por otra parte, la actriz ha destacado que quiere educar a Santiago en la igualdad y el feminismo, no solo explicándole estos valores, sino enseñándolos con su propio ejemplo.

Estoy tan emocionada de tener un niño porque creo que el mundo necesita más hombres buenos”, dijo en un vídeo de 2018 que celebraba el Día Internacional de la Mujer. “Este chico, hijo mío, estará rodeado de mujeres muy fuertes, educadas y poderosas”, continuó. “Creo que es importante que vea ese tipo de modelos a seguir en su vida para saber cómo apoyarlo, aplaudirlo y honrarlo”.

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