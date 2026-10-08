¡Charles Leclerc sorprende tocando el piano! El piloto de Ferrari muestra una nueva faceta

Aunque es reconocido mundialmente por su trayectoria en la Fórmula 1, Leclerc ha encontrado en la música una manera de expresar su creatividad y desconectarse de las exigencias del automovilismo. El piloto comenzó a compartir sus interpretaciones de piano durante la pandemia y, con el tiempo, convirtió esta afición en un proyecto musical.

En 2023 lanzó su primera composición, AUS23 (1:1), inspirada en el Gran Premio de Australia. Posteriormente presentó otras piezas instrumentales, entre ellas MIA23 (1:2) y MON23 (1:3), con las que mostró una faceta más personal.

En 2024, Charles Leclerc llevó su pasión un paso más allá al colaborar con el pianista francés Sofiane Pamart en el EP DREAMERS, un proyecto instrumental que combina sus estilos musicales. Aunque su prioridad continúa siendo su carrera deportiva, el piloto de Ferrari ha demostrado que su talento también tiene espacio fuera de los circuitos.

Su reciente video tocando el piano es una nueva muestra de una pasión que comparte con sus seguidores y que se ha convertido en una parte importante de su identidad más allá de la Fórmula 1.