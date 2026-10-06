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Carlos Alcaraz vuelve a ser campeón tras superar la lesión que lo alejó meses de las canchas

El tenista español vivió un triunfo especialmente significativo después de permanecer casi cinco meses fuera del circuito por una lesión en la muñeca derecha.

Octubre 06, 2026 • 
Tania Franco
Carlos Alcaraz vuelve a ser campeón tras superar la lesión que lo alejó meses de las canchas

Carlos Alcaraz vuelve a ser campeón tras superar la lesión que lo alejó meses de las canchas

Getty Images

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Japan Open 2026 este 6 de octubre después de imponerse al checo Jiří Lehečka por 7-6 (4) y 6-4 en la final disputada en Tokio. Con esta victoria, defendió el título que había conseguido en 2025 y levantó su primer trofeo desde que regresó de una prolongada lesión.

El triunfo adquiere todavía más relevancia por el complicado año que ha atravesado el tenista de 23 años. Una lesión en la muñeca derecha lo mantuvo alejado de la competencia durante cerca de cinco meses, obligándolo a atravesar un largo proceso de recuperación antes de reaparecer a finales de agosto en el US Open.

Carlos Alcaraz vuelve a ser campeón tras superar la lesión que lo alejó meses de las canchas

Carlos Alcaraz vuelve a ser campeón tras superar la lesión que lo alejó meses de las canchas

Kenta Harada/Getty Images

Tokio era apenas su segundo torneo individual desde su regreso, y Alcaraz consiguió convertirlo en título. Tras la final reconoció que durante su recuperación surgieron dudas sobre si podría volver completamente sano, golpear la pelota con normalidad y competir sin dolor.

¡Significa muchísimo para mí ganar el trofeo aquí! ¡ARIGATO, TOKIO!
Carlos Alcaraz

Además de confirmar su regreso, el español se convirtió en el primer tenista masculino desde Pete Sampras, en 1993 y 1994, en conquistar el Japan Open dos años consecutivos. El de Tokio representa el título número 27 de su carrera y el tercero de 2026, después de sus victorias en el Australian Open y Doha.

carlos alcaraz Tenis
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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